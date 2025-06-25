Gazimağusa Limanı’nda yapılan ihbar üzerine başlatılan inceleme sonucunda, Hellenistik Döneme ait olduğu belirlenen kaya oyma antik mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 21 Haziran’da saat 18.00 sıralarında liman bölgesindeki ana aks üzerinde çökme olduğuna dair ihbar ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ihbarın ardından hızla bölgeye intikal eden ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çökmenin antik kaya oyma mezardan kaynaklandığının belirlendiği ifade edildi.

Durumun ciddiyeti üzerine Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve liman güvenliği ile koordinasyon sağlanarak, bölgede güvenlik önlemleri alındığı belirtilen açıklamada, “Kazı çalışmalarına başlanıncaya kadar bölge 24 saat esasına göre koruma altına alındı” denildi.

Önceki sabah başlayan kazı çalışmalarında, üç klineye sahip oda şeklindeki kaya mezarın giriş kısmının taş bloklarla kapatıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre mezarın Hellenistik Döneme tarihlendiği bildirildi.

HELENİSTİK DÖNEM

Kıbrıs, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmış bir adadır. Helenistik Dönem, Makedonya Kralı Büyük İskender'in ölümünün ardından (MÖ 323) başlayan ve Mısır Ptolemaios Krallığı ile Suriye Selevkos İmparatorluğu arasında bölünen Helenistik İmparatorluk dönemidir.

Kıbrıs da bu dönemde bu iki imparatorluğun etki alanları arasında yer aldı.

Makedonya Kralı Büyük İskender'in ölümünün ardından, imparatorluk kendi generalleri arasında bölündü. Kıbrıs, daha sonraki dönemlerde Ptolemaios Krallığı'nın egemenliği altına girdi. Bu dönemde, Kıbrıs'ın başkenti Salamis, Ptolemaioslar tarafından çok önemli bir liman şehri haline getirildi.

Ptolemaios Krallığı'nın hakimiyeti altında, Kıbrıs ekonomik ve kültürel anlamda çok fazla büyüdü. Salamis ve diğer şehirler ticaret, kültürel alışveriş merkezleri haline geldi. Ancak Kıbrıs aynı zamanda diğer Helenistik bölgeler gibi Roma İmparatorluğu’nun genişleyen gücüne karşı daha fazla direnemedi ve MÖ 58'de Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi.