Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada 31 Mayıs günü intihara teşebbüs eden 39 yaşındaki Mustafa Kul, yoğun bakım servisine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 Haziran günü kurtarılamamış ve yaşamını yitirmişti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, geçtiğimiz günlerde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yaşanan olayın toplumda üzüntü yarattığını belirterek, esas tartışılması gereken konunun, yıllardır bilinen ve defalarca Sağlık Bakanlığı’na bildirilen eksikliklere rağmen ruh sağlığı hizmetlerinde ve ilgili hastanede gerekli önlemlerin alınmaması olduğuna işaret etti.

Dalkan, sağlık sisteminde yıllardır bilinen eksikliklerin giderilmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Dalkan, sağlık çalışanlarının özverisiyle ayakta tutulmaya çalışılan sistemdeki personel, altyapı ve güvenlik eksikliklerinin görmezden gelinemeyeceğine işaret ederek, yaşanan olayın ardından sorumluluğun yalnızca soruşturma başlatmakla sınırlı kalmaması gerektiğini, eksikliklerin gecikmeden giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Dalkan, Sağlık Bakanlığı’nı kamuoyunun dikkatini çekecek açıklamalar yerine, hastanelerdeki hayati eksiklikleri gidermeye davet etti. Dalkan, sağlık sisteminin gerçek ihtiyacının törenler, reklamlar ve günü kurtarmaya yönelik açıklamalar değil; güvenli hizmet sunumu, yeterli insan gücü ve etkin sağlık yönetimi olduğunu ifade etti.