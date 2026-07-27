YKP Sekreteryası tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin 16 yıl sonra bu düzeyde adaya yapılan ilk temas olduğu anımsatıldı.

Bu kritik günlerde; sadece diplomatik masaya değil, iki toplumun sesine kulak verilmesine ihtiyaç olduğunun belirtildiği açıklamada, Guterres’in, yarın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı, çarşamba günü de üçlü formatta bir araya geleceği anımsatıldı.

Bunun iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm iradesinin hâlâ yaşadığının Guterres’e ve iki lidere hatırlatan bir buluşma olacağı savunulan açıklamada, çözümden, birleşik gelecekten yana olan herkes sokağa davet edildi.

Açıklamada, bu ziyaretin, uzlaşılan konuların hemen hayata geçirilmesine olanak tanıyan bir çerçeve anlaşmasına giden yol için fırsat olması gerektiği görüşü de belirtildi.