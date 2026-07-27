İzcan, yazılı açıklamasında, Kıbrıs sorununa çözüm odaklı görüşmelerin dokuz yıl aradan sonra bugün yeniden başladığını belirterek, tarafları yapıcı ve olumlu davranmaya çağırdı. Bugüne kadar varılan uzlaşıların kayıt altına alınmasını isteyen İzcan, daha fazla zaman kaybedilmeden güvenlik ve garantiler konularının sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çözüm yönündeki çabalarını takdirle karşıladıklarını belirten İzcan, Guterres’in Kıbrıs’a gelerek yürüttüğü iyi niyet misyonunun sonuçsuz kalmaması gerektiğini dile getirdi.