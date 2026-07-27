Işık, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletlere (BM) ve üye devletlere, “Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve devletini tanıyın” çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de seslenen Işık, Rum tarafı 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gasp etmeye, BM de onları tanımaya devam ettikçe adada çözümün imkansız olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türklerinin barışçıl tutumuna rağmen yıllardır mağdur edildiğini ifade eden Işık, Annan Planı dahil tüm çözüm girişimlerinin Rum tarafınca reddedildiğini belirtti.

Kıbrıs’ta çözümün iki bağımsız devlet esasına dayanması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınmasıyla mümkün olabileceğini yineleyen Hasan Yılmaz Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'e seslenerek Rumların adanın tek yasal sahibi olmadığını vurguladı.

Işık, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının ortaklık haklarını gasp ettiğini söyleyerek, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerden dolayı Kıbrıslı Türklerden özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.