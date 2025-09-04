Bugün saat 08.30’da Dereboyu Avenue önünde başlayarak, Kuğulu Park’ta biten yürüyüşle başlayan etkinlikler, hafta boyunca devam edecek.

Yürüyüşün ardından, Kuğulu Park’ta halk bilgilendirildi, broşür dağıtıldı, kan bağışı yapıldı ve etkinliğe katılan çocuklara Mobil Sağlık Hizmetleri Aracı’nda diş muayenesi hizmeti sunuldu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” kapsamında düzenlenen etkinliklerin, halkı erken tanıya teşvik etmek, farkındalık yaratmak ve hasta olmadan muayene ile kronik hastalıkları önlemek amacıyla yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından diş ve göz taramaları yapıldığını ve obezitenin de bu tarama grubuna ekleneceğini söyleyen Erdoğan, “Burada vereceğimiz en önemli mesaj ‘erken teşhis hayat kurtarır’” dedi.