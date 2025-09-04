GÖÇTAŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival Göçmenköy Parkında yapılacak.

Festival süresince, Türkiye ve Polonya’dan ülkeye gelen gruplar sahne alacak, Portekiz, Kosova ve Macaristan’dan gelen dansçılar festivalde konuk olarak yer alacak.

Festivalde, yurt içinden çeşitli halk dansları dernekleri, modern dans grupları ve orkestralar da sahne alacak. Festivalin 8 Eylül Pazartesi gecesi gerçekleşecek kapanış gecesinde ise Lefkoşa Belediye Orkestrası konser verecek.

Göçmenköy Parkında düzenlenecek gösteriler süresince Kıbrıs’a özgü yiyecek ve el işleri stantları yanında çeşitli yiyecek, içecek, takı ve hediyelik eşya stantları kurulacak, yüz boyama vb. çocuklara yönelik aktiviteler yapılacak.

Bu yıl ilk kez özel eğitim kurumları da festivale öğrencileri ile katılarak gösteri sunacak.

Göçmenköy Belediye Parkı’nda saat 20.00’de başlayacak gösterilere tüm halkın davetli olduğu belirtildi.