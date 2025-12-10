KKTC’de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor, ekiplerin sahadaki çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bir bölümü trafiğe kapatılan Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda incelemelerde bulundu, sahadaki ekipten bilgi aldı.

İncelemeler sırasında Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ, Gönyeli Polis Karakolu Amiri Ali Pamit ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi yetkileri de yer aldı.

- Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iki gündür yaşanan yoğun yağmur nedeniyle sahada olan tüm ekiplere teşekkür etti.

Sabah erken saatlerinde Girne Kaymakamlığı'nda genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Ataoğlu, bölgede incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

Gönyeli Belediye Başkanı’ndan “derenin seviyesinin düştüğü, bu şekildeki yağmurların herhangi bir zarar doğurmayacağı” yönünde bilgi aldığını dile getiren Ataoğlu, bunun sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Ataoğlu, yağan yağmurlardan dolayı evlerinde konaklayamacayacak durumda olan toplam dört ailenin otellere yerleştirildiği bilgisini aldığını da ifade etti.

- Amcaoğlu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, özellikle derelerin seviyelerinde ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

Kesintisiz 48 saattir görevde olduklarını kaydeden Amcaoğlu, “Dün akşam IOS kafenin oradaki derede taşma oldu. Çünkü hem güneydeki yağışlardan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun arkasından gelen dere, hem Şehit Çocukları arsalarından gelen dere hem de Kanlıköy’den gelen derenin buluşmasıyla orada bir taşma olayı yaşadık. O da Miraj Restoran’ın önündeki köprüyü tehdit etti” ifadesini kullandı.

Yağışların aralıksız sürdüğüğünü belirten Amcaoğlu, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

“Hazırlıklı olmak lazım. Çünkü akşama kadar da yağış devam edecek bilgisi aldık.” diyen Amcaoğlu, “Şimdi de Güzelyurt-Lefkoşa anayolundayız. Dün akşam iki şerit de trafiğe kapalıydı. Güzelyurt’a gidiş şeridi trafiğe açıldı. Güzelyurt’tan Lefkoşa geliş istikameti halen daha kapalı. Onunla ilgili teknik ekiplerle buradayız ama sürekli yağış devam ediyor.” dedi.

Amcaoğlu, “ esas sıkıntı yaratan kendi bölgemizde olan yağışlar değil, dağdan gelen güçlü su akıntılarından kaynaklı... İşte Dut Deresi, Kanlıköy Barajı, Gönyeli Barajı’nın taşması gibi noktalarda sıkıntı yaşamaktayız.” şeklinde konuştu.