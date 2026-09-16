Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bugün düzenlenecek Türk dünyasının ortak gelecek vizyonu ile Orta Koridor projelerinin ele alınacağı toplantıda konuşma yapacak.

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev’in de katılacağı toplantıda Türk devletleri arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin geliştirilmesi, ulaştırma ve ticaret ağlarının güçlendirilmesi ile Orta Koridor’un geleceği değerlendirilecek.

Toplantıda "Orta Koridor, Türk Dünyası Birlik Vizyonu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" başlıklı bir sunum yapacak olan Sadıkoğlu, KKTC'nin Türk dünyasının ortak gelecek vizyonunun doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

Sadıkoğlu, “Bakü’den Lefkoşa’ya uzanan kardeşlik bağlarımızı somut ekonomik, ticari, turistik ve kültürel projelerle güçlendirmeliyiz” dedi.

Orta Koridor vizyonunun oluşturacağı yeni iş birliği imkânlarında KKTC’nin de etkin biçimde yer almasının büyük önem taşıdığını ifade eden Sadıkoğlu, KKTC’nin Türk dünyasındaki bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmaya, kardeş ülkelerle yeni iş birliği köprüleri kurmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.