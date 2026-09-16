St. Barnabas Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 13.45 sıralarında St. Barnabas Kilisesi yakınlarında meydana geldi.
Tuzla istikametinden İskele - Gazimağusa anayoluna doğru seyreden 28 yaşındaki Ferhat Almas, yönetimindeki GG 292 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Yoldan savrulan araç, tarla içerisinde taklalar atarak durabildi.
Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Almas'ı ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücünün, yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.