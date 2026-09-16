Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, seçim yaklaşmışken atanan kişilerin hangi projeleri hayata geçireceklerini ve ne gibi hedeflere ulaşacaklarını sorguladı. Rahvancıoğlu, atamalarda imzası bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a eleştiriler yöneltti.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Münür Rahvancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Tufan Erhürman’ın “atamaların yalnızca hukuka uygunluk açısından değil, liyakat bakımından da değerlendirilmesi ve adayların mesleki birikimi, uzmanlığı ve kıdeminin de üstlenecekleri görevle uyumlu olması gerektiğini” yönündeki açıklamasına katıldığını belirtti.

Rahvancıoğlu bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erhürman'a, seçime beş ay kala, Haziran 2026’dan beri gerçekleşen görevden almalarda, görevden alınan kişilerin liyakat, mesleki birikim, uzmanlık ve kıdeminde hangi sorunların bulunduğunu sordu. Rahvancıoğlu, görevden alınanların yerlerine atanan kişilerin seçim kapıya dayanmışken hangi projeleri hayata geçirecekleri ve ne gibi hedeflere ulaşacakları sorusunu da yöneltti.