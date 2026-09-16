Ülkede 2012'den beri yasal zorunluluk olan emniyet kemeri toplu taşımada hiçe sayılıyor; ihmal can yakmaya devam ediyor!

Girne Dağ Yolu ve Yenierenköy'deki facialarda yaşanan acı bilançonun ana nedeni de takılmayan emniyet kemerleriydi.

Öte yandan ülkede profesyonel sürücü eğitimi yok; yetersiz ehliyet sınırlarıyla dev araçlar trafiğe çıkıyor. Ağır vasıtalarda teknik muayene cihazı eksikliği ve denetimsizlik yeni felaketlere açık davetiye çıkarıyor.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, otobüs ve minibüslerde emniyet kemerinin zorunlu olmasına rağmen yasaya uyulmadığını belirtti.

Avcı yaptığı yazılı açıklamada, pek çok yolcunun yaralandığı 2025'teki Girne Dağ Yolu ve Yenierenköy'deki minibüs kazalarına işaret ederek, iki kazada pekçok insanın yaralanmasının nedeninin yolcuların emniyet kemeri takmaması olduğunu belirtti.

Emniyet Kemeri Yasası'nın otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı motorlu araçlarda emniyet kemeri kullanımını zorunlu kıldığına işaret eden Avcı, söz konusu yasanın otobüslerde emniyet kemeriyle ilgili sembol bulundurulmasının, araç hareket ederken yolcuların emniyet kemerini bağlamaları konusunda sürücü veya muavini tarafından uyarma yapmasını emrettiğini kaydetti.

Avcı, 2012 yılında yürürlüğe giren Emniyet Kemeri Yasası'nın uygulanmasının "hayat kurtarıcı" olacağını belirtti.

Taşımacılık izni verilme sürecinin, emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu da dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Avcı, konuyla ilgili denetleme yapılması, sürücü veya sürücü muavini tarafından emniyet kemeri ile ilgili uyarma yapılması, velilerin çocuklarının toplu taşıma araçlarında emniyet kemeri takmalarını sorgulayıp takip etmesi, toplu taşımacılık şirketlerinin de sürücüleri eğitmek ve takip etmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede profesyonel sürücü eğitimleri bulunmadığını da belirten Avcı, "Minibüs sürerek otobüs sürebilme hakkı, kamyonet sürerek kamyon, tır sürme hakkı verilmesi, otobüs ve kamyonların teknik muayene cihazlarının olmaması olası facialara başka davetiyeler de çıkarmaktadır." dedi.