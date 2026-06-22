KKTC’nin en köklü festivali Geleneksel İskele Festivali 54.yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivaller festivali İskele Festivali 10 gün sürecek. 26 Haziran’da resmi bir törenle açılışı yapılacak 54. İskele Festivali öncesi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, beraberindeki, festival komitesinde yer alan meclis üyeleri ve festival paydaşları ile bir basın toplantısı düzenledi. İskele Grand Sapphire Resort’taki basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, 10 gün sürecek etkinlikleri kamuoyuyla paylaştı.

SADIKOĞLU: 10 GÜN SÜRECEK FESTİVALİMİZDE KARNAVAL HAVASI YAŞANACAK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, basın mensupları ile bir araya geldiği basın toplantısındaki konuşmasında, adanın en köklü ve en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan, yıllardır kültürün, sanatın, sporun ve eğlencenin buluşma noktası haline gelen Geleneksel İskele Festivali’nin 54. yaşını karşılıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Festival kapsamında verilecek konserlere de dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, festivaldeki tüm konserlerin halk konseri olduğunu vurguladı, girişin ücretsiz olacağı konserlere tüm halkı davet etti. Festival boyunca gündüz saatlerinde çeşitli sportif faaliyetlerin yer alacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, akşamları ise karnaval havasının yaşanacağını vurguladı.

Başkan Sadıkoğlu festivalin açılış konseri ile ilgili de konuştu. Türk müziğinin ve edebiyatının güçlü ismi Zülfü Livaneli’nin, “Sevdalım Hayat Şarkıları” konseri ile İskele Ecevit Meydanı’nda sahne alacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bu özel gece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın katkılarıyla olacağını hatırlattı. Başkan Sadıkoğlu, 10 gün sürecek festivalde sahne alacak diğer sanatçıları da açıkladı. Buna göre ülkemiz gruplarından Melatonin, Dora Müzik Grubu ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı akşamı saat 20.45’te; Yakamoz ve Reva Müzik Grubu ise 3 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Festivalin kapanış konserini ise Semicek verecek. 5 Temmuz Pazar akşamı saat 22.00’de başlayacak konser de ücretsiz izlenebilecek. Basın toplantısının moderatörlüğünü de yapan Başkan Sadıkoğlu, festival süresince etkinlik düzenleyeceklere de söz verdi.

KOFALI: “BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KONSER OLACAK”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, İskele Festivali’nin açılışında Zülfü Livaneli ile aynı sahneyi paylaşmaktan son derece memnun olduklarını ifade etti. Benzeri görülmemiş bir konser olacağını da ifade eden Kofalı,

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na efsane bir isimle aynı sahneye çıkma fırsatı verdiği için teşekkür etti.

KADİRAĞA: “RENKLERİ VE KÜLTÜRLERİ İSKELE’DE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ”

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa da bu yıl 29.’su gerçekleşecek İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali hakkında bilgi verdi. Kadirağa, bu yıl Halk Dansları Festivali’ne ülkemiz ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Uruguay, Rusya, Peru, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinliler’in katılacağını açıkladı. 26 Haziran’da Geleneksel İskele Festivali’nin açılışında, konuk ülkelerin yapacağı tanım gösterileri ile Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin de startını vereceklerini ifade eden Kadirağa, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.45’te de tanıtım gösterileri olacağını, 28 Haziran Pazar günü 21:00’da Geleneksel Kostüm Defilesi, Bay/Bayan Festival Güzeli Seçimi, 29 Haziran Pazartesi, 21.00’de Ülkeler Gecesi, 1 Temmuz Çarşamba günü 21.00’de ise İskele Belediyesi 29. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali’ni gala gecesiyle noktalayacaklarını açıkladı.

Özlem Kadirağa festival bünyesinde yer alacak Grup Otantik Konseri, Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi hakkında da konuştu. Buna göre Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi 30 Haziran Salı saat 21.00’de İskele Belediyesi Kültür Evi’nde, Grup Otantik konseri de 27 Haziran Cumartesi 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde olacak.

30. KARADENİZLİLER GECESİ VE GRUP KOLİVA KONSERİ 2 TEMMUZ PERŞEMBE, 21.30’DA

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Karadenizliler Gecesi de 30. yaşını kutlayacak. Basın toplantısına katılan isim ise KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Sekreteri Turgut Akal oldu. 1992’den beri KKTC’de Karadeniz kültürünü yaşatmak ve yaşamak ve bir sonraki nesillere taşımak için faaliyet içerisinde olan KKTC’nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. Adanın en köklü festivalinin bir paydaşı olmaktan son derece mutlu olduklarını söyleyen Akal, Karadeniz Kültürünün daha çok kitleye ulaşması için ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti. Akal, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde 2 Temmuz Perşembe günü bu yıl 30.’su düzenlenecek Karadenizliler Gecesi’nde Kuzeyin Uşakları Horon Ekibi ile İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösteri yapacağını, etkinlikte ayrıca hamsili pilav ikram edileceğini açıkladı. Akal, gecede sahne alacak Grup Koliva konserine ise tüm halkı davet etti.

14. LARNAKALILAR GECESİ 4 TEMMUZ CUMARTESİ 21:00’DA

Festivalin olmazsa olmazlarından Larnakalılar Gecesi de 54. Geleneksel İskele Festivali’ne hazırlanıyor. Bu yıl 14.’sü gerçekleşecek, İskele Belediyesi ile Larnakalılar Derneği’nin iş birliğindeki geceyle ilgili bilgileri ise Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu paylaştı. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gece 4 Temmuz Perşembe günü saat 21:00’da başlayacak. Gecede davetlilere, Nohutlu Pilav ile Acuva Tatlısı ikram edilecek.

26. BENON DERVİŞLER BİSİKLET YARIŞMASI TEMMUZ PAZAR, 18.30’DA

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun himayelerinde bu yıl 26.’sı gerçekleşecek Benon Dervişler Bisiklet Yarışması ile ilgili bilgileri ise Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ballı paylaştı. Buna göre İskele Ecevit Meydanı’nda 5 Temmuz Pazar günü saat 18.30’da başlayacak yarışma Ecevit Meydanı’ndaki ödül töreni ile son bulacak.

13. SOKAK BASKETBOL ŞÖLENİ 3-4 TEMMUZ 18:00’DE

İskele Belediyesi ile Basketbol Federasyonu ve LGB Spor Kulübü’nün iş birliğinde bu yıl 13’sü gerçekleşecek ve bu yıl merhum Yakup Yılmabaşar anısına düzenlenecek Sokak Basketbol Şöleni ile ilgili ayrıntıları ise LGSBSK Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar anlattı. İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde 3 Temmuz’da saat 18:00’da başlayacak basketbol şöleni 4 Temmuz’da son bulacak. Şölenin sonunda para ödülü de verilecek.

3. YAĞLI DİREK BAYRAK KAPMA VE DALMA YARIŞMASI 27 HAZİRAN CUMARTESİ 18.30’DA

Festival basın toplantısında konuşan bir diğer isim ise İskele Belediyesi Festival Komitesinden Meclis Üyesi Kubilay Aşık oldu. Aşık, bu yıl kıymetli babası Hüseyin Aşık (Zumbur) anısına gerçekleşecek 3. Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması ile ilgili konuştu. Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışmasının 27 Haziran Cumartesi saat 18.30’da Dr. Fazıl Küçük Parkı (İskele-Boğaz)’nda gerçekleşeceğini söyleyen Aşık, yarışmanın kazanına ise 25Bin TL Ödül verileceğini duyurdu, gençleri yarışmaya davet etti.

İSKELE RALLİSİ 27 -28 HAZİRAN’DA

Bu yıl da tozu dumana katmayı hedefleyen Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, İskele Rallisi’nin bu yıl 13.’sünü, Geleneksel İskele Festivali bünyesinde, otomobil ve hız tutkunları ile buluşturacak. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Başkanı Tiğin Kişmir, bu yıl ki yarışların 27 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda başlayacağını söyleyen Kişmir, İskele’de bir ilki de gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi. Kişmir bu yıl ilk kez İskele’de seyirci özel etabı ve dtift showa imza atacaklarını belirten Kişmir, bu gösterinin de 27 Haziran Cumartesi saat 19.30’da İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Otoparkı’nda olacağını belirtti. Kişmir, rallinin final ve ödül törenin ise 28 Haziran Pazar günü saat 20.00’de İskele Ecevit Meydanı’nda olacağını açıkladı.

OKÇULUK YARIŞMASI 6 TEMMUZ PAZAR, 10:00’DA

Bu yıl 5.’si merhum Seyit Akşahin ile Arda Okur anısına gerçekleşecek Okçuluk Yarışması ile ilgili bilgiyi ise Okçuluk Federasyonu Temsilcisi Nurettin Gargı verdi. Kayıtların başladığını ifade eden Gargı, bu yıl ki yarışmanın 5 Temmuz Pazar günü saat 12.00’da İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde olacağını söyledi.

SEYMEN YILMAZ, SPORTİF ETKİNLİKLER İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Festival bünyesinde yer alacak diğer sportif etkinliklerle ilgili açıklamayı ise Festival Komitesinden Meclis Üyesi, Seymen Yılmaz yaptı. Yılmaz, bu yıl İskele Belediyesi’nin merhum Yıltan Aykan anısına yapılacak Olta ile Balık Avlama Yarışması’nın 28 Haziran Pazar günü saat 05.30’da Dipkarpaz’da olacağını söyledi. Merhum Hasan Civisilli ile Hüseyin Miksi anısına düzenlenecek Minikler ve Kadınlar Halı Saha Turnuvası’nın ise 29 Haziran ve 3 Temmuz tarihinde olacağını ifade eden Yılmaz, saat 19.30’da başlayacak turnuvanın Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı’nda oynanacağını belirtti. Yılmaz, İskele Belediyesi Atış Poligonu’nda düzenlenecek ve bu yıl merhum Altay Kazma anısına yapılacak Sporting Yarışması’nın 5 Temmuz Pazar saat 08.00’de, Hasan Haşimoğulları anısına yapılacak Tavla Turnuvasının ise 4-5 Temmuz tarihlerinde İskele Belediyesi Kültür Evi’nde 20.00’de, Ali Rıza Usluer anısına düzenlenecek 22. Satranç Turnuvası’nın ise 5 Temmuz Pazar 08.00’de İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda olacağnı açıkladı.

KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAYI İLE THALASSEMİADERNEĞİ 26 HAZİRAN VE 2 TEMMUZ’DA KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRECEK

26 Haziran’da başlayıp 5 Temmuz’da son bulacak 54. Geleneksel İskele Festivali bir kez daha önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 26 Haziran Cuma ve 2 Temmuz Perşembe günü Festival alanında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Thalassemiaderneği’nin iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlenecek.

İLETİŞİM SPONSORU KKTC TELSİM

İskele Belediyesi’ni yalnız bırakmayan iletişim sponsoru Telsim adına konuşmayı ise Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz yaptı. Sadece bugün değil her alanda KKTC ve İskele için birçok şeyler yaptıklarını yapmaya da devam edeceklerini ifade eden Tüz, İskele Festivali’nden herkesin haberdar olması için çalışacaklarını belirtti. Tüz konuşmasının sonunda ise adanın en eski ve köklü festivalinin bir parçası olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını söyledi, festivalde emeği olan herkesi tebrik etti.

GECE: BASIN MENSUPLARI ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR

Basın toplantısında konuşan bir diğer isim ise festival hazırlık sürecinde aktif görev alan İskele Belediyesi Meclis Üyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Zekiye Gece oldu. Basına ithafen konuşma yapan Gece, festivalin geniş kitlelere ulaşmasında ve halkın etkinliklerden haberdar olmasında basın mensuplarının çok önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Hazırlanan her etkinliğin, her organizasyonun toplumla buluşmasında basının desteği en büyük güçleri olacağını belirtti, ‘çünkü doğru bilginin hızlı ve etkili şekilde halka ulaştırılması, ancak güçlü bir basın iş birliğiyle mümkündür’ dedi.

SADIKOĞLU: “FESTİVALLER FESTİVALİMİZE TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, basın toplantısının sonunda ise 7’den 70’e herkesin katılıp eğlenebileceği festivaller festivali İskele Festivali’ne herkesi davet etti.

Başkan Sadıkoğlu'na basın toplantısında Asbaşkan Halil Dericioğlu, Meclis Üyeleri Ahmet Orun, İldeniz Elbasan, Seymen Yılmaz, Kubilay Aşık ve Ahmet Yanmaz eşlik etti. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısında İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri de hazır da bekletildi.