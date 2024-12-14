Gazimağusa'da zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki Dilek Şimşek, devlet ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

İlçe merkezindeki İtimat otobüs işletmeleri karşısında, çatısı akan, camsız ve rutubet kokan bir evin yardımcı odasında yaşayan Şimşek, sıkıntılarını şu sözlerle dile getirdi:

"Evim yıkılıyor, pencerelerin camı yok. Yağmur dışarıda duruyor, içeride durmuyor. Tuvaletim yok, elektriğim ve suyum yok. Sadece sıcak bir ev istiyorum."

16 bin TL sosyal yardım parasıyla geçinmeye çalışan Şimşek, eskiden bir artı bir evde kirada oturduğunu ancak kira artışları nedeniyle çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Dilek Şimşek, "2500 TL kira ödüyordum ve maaşımla geçinebiliyordum. Ama kiram bir anda 12 bin TL’ye çıktı, ödeyemediğim için evden ayrılmak zorunda kaldım." dedi.

Hayatını sağlıklı bir ortamda sürdüremediğini söyleyen Şimşek, devletin ve hayırseverlerin desteğini bekliyor.