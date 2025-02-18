Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı vatandaşlarımız, iş güvenliği denince akla sadece kafaya bir miğfer takmak gelmemesi gerektiğini ifade ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir inşaat işçisinin bir evin dış cephesiyle ilgili ya tamir ya da boyama işi için demir skaloşaların üzerinde çalıştığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Sadece kafasında bulunan miğfer ile acaba iş güvenliğinin olduğunu mu düşünüyor? Çalıştığı inşaatın etrafından geçen elektrik telleri kendisine o kadar yakın ki her an elektrik akımına tutulabilir. Ancak korkusuzca çalışmaya devam ediyor” dediler.

İnsan canının bu kadar değersiz olmaması gerektiğini ayrıca bu inşaatın etrafından geçen kişilerin başına bir şey düşme ihtimaline karşı da bir tül perde çekilmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, sadece kafaya kasket takmakla iş güvenliği olamayacağına bir kez daha dikkat çektiler.