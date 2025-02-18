Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Karpaz eşeklerini gerçek anlamda koruyacak politikalar üretilmesi, Hayvan Refahı Yasası’nın en ağır yaptırımları içerecek şekilde Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dipkarpaz’da 14 eşeğin öldürülmesini yazılı açıklamayla kınayan Yalınkaya, mevcut düzende hiçbir canlının güvende olmadığını savundu.

Ülkede yıllardır “cezasızlık” politikası yürütüldüğünü, sadece insana değil dağa, taşa, eşeğe, köpeğe bile düşmanlık besleyen bir kesim yaratıldığını da savunan Yalınkaya, “Masum hayvanlardan, bebeğini doğurmaya çalışan bir anneden ne istediniz?” diye sordu.

Yalınkaya, “Hırsız yetiştirdiniz, yolsuz yetiştirdiniz, yalancı yetiştirdiniz… Şimdi de cani yetiştiriyorsunuz… Siz yarattınız ama cezasını tüm toplum çekiyor. İlgili Bakanlık derhal Karpaz eşeklerini gerçek anlamda koruyacak politikalar üretmelidir, Hayvan Refahı Yasası en ağır yaptırımlarla Meclis’ten geçmelidir. Kıbrıs Türk toplumunun içinde katiller yetiştirmenize izin vermeyeceğiz” dedi.