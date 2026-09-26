Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, birinci makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Huseynov ve Rashat Ibrahimov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 7 gün daha tutukluluk emri verildi. Haklarında tutuklama emri bulunan 5 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Duruşmada söz alan Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, soruşturma kapsamında elde edilen bulguları mahkemeye aktardı.

Polis, faciada 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 13 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirterek, “Optimus Prime” adlı geminin arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Polis, geminin sol ön tarafındaki hasara ilişkin WhatsApp yazışmaları ve 17 Haziran tarihli fotoğraflarla ilgili mürettebattan olan zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve fotoğrafları doğruladıklarını belirtti.

Söz konusu görüntülerin bağımsız bir mühendis ile üç kaptana inceletildiğini kaydeden Polis, alınan görüşlerde denizcilik tabiriyle “iskele baş bodoslama” olarak adlandırılan bölümün zarar gördüğünün belirtildiğini aktardı.

Uzmanların ayrıca, söz konusu hasarın limanda mürettebat tarafından değil, tersanede uzman kişiler tarafından onarılması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini ifade eden Polis, soruşturmada tamiratın Girne Limanı’nda yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

TAMİRAT, KAPTANIN TALİMATIYLA YAPILDI

Polis, söz konusu tamiratın kaptanın talimatıyla gemide çalışan mürettebat tarafından yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Filo Denizcilik şirketinde yapılan araştırmada, gemideki hasarın tamiri için kullanılan bazı malzemelerin KKTC’den temin edildiğinin, şirketin muhasebe kayıtlarından tespit edildiğini kaydeden Polis, bu malzemeler arasında boya, silikon ve ikili yapıştırıcı bulunduğunu söyledi.

Polis, malzemelerin satın alındığı iş yerleriyle de görüşüleceğini belirtti.

Gemideki söz konusu hasarın Limanlar Başkanlığı’na bildirilmediğini de ifade eden Polis, hasara ve yapılan tamirata ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Polis, çeşitli bölgelerde tespit edilen 17 gemi parçasının makine mühendisleri tarafından incelenmesi amacıyla Makine Mühendisleri Odası’na yazı yazıldığını söyledi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 320’nin üzerinde ifade alındığını belirten Polis, kazaya ve gemideki hasara ilişkin araştırmaların sürdüğünü, elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda tahkikatın seyrinin değişebileceğini ifade etti.

Geminin Türkiye’deki Akdeniz Tersanesi’nde tamir gördüğünü belirten Polis, tespit edilen fotoğraflarla birlikte söz konusu hasara ilişkin tersanede soruşturma yapılması için gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi.