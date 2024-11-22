Haravgi gazetesi, Rusya’daki “Halkların Dostluğu Üniversitesi’nin” tıp fakültesinden mezun olan bazı kişilerin Güney Kıbrıs’taki ilgili makama, denklik başvurusunda bulundukları ancak başvurularının, bazı sınavları geçme şartına bağlandığını yazdı.

Denklik için ilgili makama başvuran öğrencilere ayrıca, ilgili sınavın açılabilmesi için en az 5 mezun başvurusu olması gerektiği bilgisinin verildiğini, bu durumun diplomaların tanınması sürecini daha da uzattığını vurgulayan gazete, oysa Güney Kıbrıs ile Rusya arasında, diplomaların karşılıklı tanınmasını içeren, 2016 yılında imzalanmış bir anlaşma bulunduğunu da aktardı.

Haberde, bu olayın Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’ne kadar gittiği ve büyükelçiliğin Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan, iki devlet arasındaki anlaşmanın hukuki durumu hakkında bilgi talep ettiği de vurgulandı.