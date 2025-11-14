Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç ile MİK kamu görevlisi Yönel Arman, “rüşvet alma”, “kamu görevlisinin iltimas karşılığı para alması” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç ile kurum personeli Yönel Arman, Mali Polis’in yürüttüğü soruşturma kapsamında “Rüşvet alma”, “Kamu görevlisinin iltimas karşılı ödül alması” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 2022-2025 yılları arasında ihalelerle ilgili bilgi sızdırıp, bazı şirketlerden rüşvet aldıkları yönünde ifadeler bulunduğunu aktardı. Polis, Canseç’in ihaleye katılacaklara önceden ihalelerle ilgili bilgiler verdiğini, bunlarla ilgili olarak bir şirketten 510 bin TL ve 2 bin 500 Sterlin rüşvet aldığını, Kalkanlı Yaşam Evi ve Sağlık Bakanlığı ihalelerinde para karşılığı ihalelerde çekilmeleri için telkinlerde bulunduğunu, Yönel Arman’ın ise Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın temizlik ihalesine katılacak olan bir şirkete ihale dosyası hazırlayıp 150 bin TL rüşvet aldığı yönünde ifadeler olduğunu söyledi. Şirket yetkililerinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, Mahkeme zanlıların 1 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

“İHALELERLE İLGİLİ BİLGİ SIZDIRDI RÜŞVET ALDI”

Polis, zanlı Salih Canseç’in 11 Kasım 2022 ve 20.11.2023 yılları arasında Lefkoşa’da Merkezi İhale Komisyonu’nda görevde olduğu dönemde; ihalelerle ilgili olarak bilgileri ve ihaleye katılacaklara önceden ihalelerle ilgili bilgiler verdiğini, bunlarla ilgili olarak bir şirketten 510 bin TL ve 2 bin 500 Sterlin rüşvet aldığı yönünde ifade temin edildiğini mahkemeye aktardı.

“KALKANLI YAŞAM EVİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN İHALELERİNE YOLSUZLUK”

Tahkikat memuru, zanlı Canseç’in aynı şekilde 2025 yılı içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi’yle ilgili ihaleye katılacak bir firma yetkilisine, ihaleye katılmaması durumunda kendisine para verileceği yönünde teklifte bulunduğu yönünde ifadenin mevcut olduğunu kaydetti. Polis, aynı yıl içinde Sağlık Bakanlığı’nın bir ihalesinde, ihaleye girecek olan başka bir şirkete yine katılmaması karşılığında para verileceği yönünde telkinde bulunduğu yönünde ifadenin olduğunu söyledi.

Meseleyle ilgili olarak 2023 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde, Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi İhale Komisyonu’nun zanlı Yönel Arman’ın görevde olduğu sırada, 2023 yılı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın temizlik ihalesine katılacak olan bir şirkete ihale dosyası hazırlayıp firmanın ihaleye katılmasını sağladığını, ihaleye katılıp kazanan firma yetkilisinden ise 150 bin TL rüşvet talep edip aldığını söyledi. Polis, rüşvetin 150 binin 50 bin TL’sini kendisine, 100 bin TL’sini ise Salih Canseç’in aldığı yönünde ifadelerin olduğunu kaydetti.

“Şirket yetkilileri şikayetçi oldu” Soruşturma kapsamında 4 ifade alındığını mahkemeye aktaran polis, ifadelerden 3’ünün 3 ayrı şirket yetkililerine ait olduğunu ve şikayet edildiğini söyledi. Her iki zanlının da mahkeme emri gereği tutuklandığını belirten Polis, evlerinde arama yapıldığını söyledi. Salih Canseç’in evinde 1 adet cep telefonu, Yönel Arman’ın evinden ise 2 adet USB, 3 adet laptop, 1 adet cep telefonu ve evrakların emare olarak alındığını mahkemeye aktaran polis, tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis aranan emareler olduğunu ve zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki etme olasılıkları olduğundan bir gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.