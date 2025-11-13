Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Liglerinde 9. Hafta heyecanı Süper Lig’de zirveyi ilgilendiren oldukça zor bir karşılaşmayla başlıyor.

Süper Lig’de sekizinci hafta sonunda namağlup yollarına devam eden 2 takım Doğan Türk Birliği ve China Bazaar Gençlik Gücü, 9. haftanın açılış maçında karşılaşacaklar.

NAMAĞLUPLARIN MAÇI

14 Kasım Cuma akşamı saat 19:00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda lider Cihangir’in namağlup 2 takipçisi Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya gelecekler.

Ligde 8 hafta sonunda 6’şar galibiyet, 2’şer beraberlik alan China Bazaar Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği’nden, China Bazaar Gençlik Gücü averajla 2. sırada, Doğan Türk Birliği ise 3. sırada yer alıyor.

China B. Gençlik Gücü 2 beraberliği de kendi sahasında alırken, Doğan Türk Birliği takımı ise iki beraberliği deplasmanda aldı.

DÜDÜK TURGAY MİSK’TE

Gençlik Gücü takımı 6 golle ligin en az gol yiyen takımı olurken, Doğan Türk Birliği 11 golle 3. En az gol yiyen takımı durumunda.

Zirveyi ilgilendiren önemli maçı Turgay Misk yönetecek. Doğan Türk Birliği – China Bazaar Gençlik Gücü maçında Turgay Misk’in yardımcılıklarını ise Abdilkadir Karadağ ile Yalçın Kabacıklı yapacak. 4. hakem görevi ise Mustafa Öztugay’ın olacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 9. Hafta programı:

AKSA SÜPER LİG

14 Kasım Cuma (Saat: 19.00)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – C. B. Geçlik Gücü(Turgay Misk)

15 Kasım Cumartesi (Saat: 14.00)

Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi

Atatürk Stadı:. Çetinkaya – Gönyeli

Cihangir Stadı: Cihangir – Dumlupınar

Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka - Lefke

16 KASIM PAZAR (SAAT: 14.00)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Esentepe

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Yenicami

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Mesarya

AKSA BİRİNCİ LİG

15 Kasım Cumartesi (Saat: 14.00)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – M. H. Yılmazköy

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Baf Ülkü Yurdu

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Türk Ocağı

Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği - Maraş

16 Kasım Pazar (Saat: 14.00)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – K. Karadeniz 61

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Atoll Kozanköy

Osman E. Mehmet Stadı: Aslanköy - Hamitköy

Cihangir Stadı: Değirmenlik – S. Geçitkale

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

