Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Liglerinde 9. Hafta heyecanı Süper Lig’de zirveyi ilgilendiren oldukça zor bir karşılaşmayla başlıyor.
Süper Lig’de sekizinci hafta sonunda namağlup yollarına devam eden 2 takım Doğan Türk Birliği ve China Bazaar Gençlik Gücü, 9. haftanın açılış maçında karşılaşacaklar.
NAMAĞLUPLARIN MAÇI
14 Kasım Cuma akşamı saat 19:00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda lider Cihangir’in namağlup 2 takipçisi Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya gelecekler.
Ligde 8 hafta sonunda 6’şar galibiyet, 2’şer beraberlik alan China Bazaar Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği’nden, China Bazaar Gençlik Gücü averajla 2. sırada, Doğan Türk Birliği ise 3. sırada yer alıyor.
China B. Gençlik Gücü 2 beraberliği de kendi sahasında alırken, Doğan Türk Birliği takımı ise iki beraberliği deplasmanda aldı.
DÜDÜK TURGAY MİSK’TE
Gençlik Gücü takımı 6 golle ligin en az gol yiyen takımı olurken, Doğan Türk Birliği 11 golle 3. En az gol yiyen takımı durumunda.
Zirveyi ilgilendiren önemli maçı Turgay Misk yönetecek. Doğan Türk Birliği – China Bazaar Gençlik Gücü maçında Turgay Misk’in yardımcılıklarını ise Abdilkadir Karadağ ile Yalçın Kabacıklı yapacak. 4. hakem görevi ise Mustafa Öztugay’ın olacak.
Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 9. Hafta programı:
AKSA SÜPER LİG
14 Kasım Cuma (Saat: 19.00)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – C. B. Geçlik Gücü(Turgay Misk)
15 Kasım Cumartesi (Saat: 14.00)
Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi
Atatürk Stadı:. Çetinkaya – Gönyeli
Cihangir Stadı: Cihangir – Dumlupınar
Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka - Lefke
16 KASIM PAZAR (SAAT: 14.00)
Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Esentepe
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Yenicami
M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Mesarya
AKSA BİRİNCİ LİG
15 Kasım Cumartesi (Saat: 14.00)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – M. H. Yılmazköy
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Baf Ülkü Yurdu
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Türk Ocağı
Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği - Maraş
16 Kasım Pazar (Saat: 14.00)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – K. Karadeniz 61
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Atoll Kozanköy
Osman E. Mehmet Stadı: Aslanköy - Hamitköy
Cihangir Stadı: Değirmenlik – S. Geçitkale
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
8
|
7
|
0
|
1
|
26
|
12
|
14
|
21
|
2.
|
8
|
6
|
2
|
0
|
24
|
6
|
18
|
20
|
3.
|
8
|
6
|
2
|
0
|
22
|
11
|
11
|
20
|
4.
|
8
|
5
|
1
|
2
|
17
|
8
|
9
|
16
|
5.
|
8
|
4
|
1
|
3
|
20
|
16
|
4
|
13
|
6.
|
8
|
3
|
2
|
3
|
14
|
9
|
5
|
11
|
7.
|
8
|
3
|
2
|
3
|
15
|
14
|
1
|
11
|
8.
|
8
|
3
|
2
|
3
|
8
|
13
|
-5
|
11
|
9.
|
8
|
3
|
1
|
4
|
14
|
21
|
-7
|
10
|
10.
|
8
|
2
|
3
|
3
|
15
|
16
|
-1
|
9
|
11.
|
8
|
2
|
3
|
3
|
21
|
24
|
-3
|
9
|
12.
|
8
|
2
|
3
|
3
|
17
|
21
|
-4
|
9
|
13.
|
8
|
1
|
5
|
2
|
15
|
14
|
1
|
8
|
14.
|
8
|
2
|
2
|
4
|
11
|
21
|
-10
|
8
|
15.
|
8
|
0
|
1
|
7
|
9
|
25
|
-16
|
1
|
16.
|
8
|
0
|
0
|
8
|
8
|
25
|
-17
|
0