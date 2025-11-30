Yer: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Aslanköy aslanları zoru başardı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Burak Yiğit, Mustafa Torun

Küçük Kaymaklı: İdris, Enes, Bahadır, Arda Sözcü, Arda Kortay, Arcan, Celal, Alpay, Marega, Debouto, Deran

Yeniboğaziçi: Emre, Ali, Kalou, İrfan, Eli Amir, Ertan, Fevzi, Kenan, Anthony, Osman, Njoya

AKSA Süper Lig’de 11.haftanın zorlu mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Yeniboğaziçi karşılaştı. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın genelinde her iki takım da orta saha mücadelesi şeklinde bir performans ortaya koyarken, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Her iki takım da 90 dakika boyunca gol atma başarısı gösteremeyerek puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte Küçük Kaymaklı 13, Yeniboğaziçi ise 3 puana yükseldi.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Cihangir GSK

11

9

1

1

34

15

19

28

2.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

11

7

4

0

29

9

20

25

3.

Doğan Türk Birliği

11

7

4

0

28

15

13

25

4.

Dumlupınar TSK

11

6

1

4

25

15

10

19

5.

Mağusa Türk Gücü

11

5

3

3

21

16

5

18

6.

Alsancak Yeşilova SK

11

5

3

3

24

24

0

18

7.

Çetinkaya TSK

11

4

3

4

24

21

3

15

8.

Esentepe KKSK

11

3

5

3

18

17

1

14

9.

Küçük Kaymaklı TSK

11

3

4

4

15

12

3

13

10.

Karşıyaka SK

11

3

4

4

26

33

-7

13

11.

Gönyeli SK

11

3

4

4

14

23

-9

13

12.

Lefke TSK

11

3

3

5

10

19

-9

12

13.

Yenicami AK

11

2

5

4

19

20

-1

11

14.

Mormenekşe GBSK

11

3

1

7

17

30

-13

10

15.

Yeniboğaziçi DSK

11

0

3

8

12

29

-17

3

16.

Mesarya SK

11

0

2

9

12

30

-18

2