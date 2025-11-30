Yer: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Burak Yiğit, Mustafa Torun

Küçük Kaymaklı: İdris, Enes, Bahadır, Arda Sözcü, Arda Kortay, Arcan, Celal, Alpay, Marega, Debouto, Deran

Yeniboğaziçi: Emre, Ali, Kalou, İrfan, Eli Amir, Ertan, Fevzi, Kenan, Anthony, Osman, Njoya

AKSA Süper Lig’de 11.haftanın zorlu mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Yeniboğaziçi karşılaştı. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın genelinde her iki takım da orta saha mücadelesi şeklinde bir performans ortaya koyarken, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Her iki takım da 90 dakika boyunca gol atma başarısı gösteremeyerek puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte Küçük Kaymaklı 13, Yeniboğaziçi ise 3 puana yükseldi.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

