Alithia gazetesi Kıbrıs Üniversitesi Müteşebbis Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Güney Kıbrıs’taki ticari girişim dinamiğine ilişkin araştırma sonuçlarının yer aldığını yazdı.

Bu araştırma sonuçlarının, 2023/2024 Güney Kıbrıs’taki Müteşebbislikle İlgili 8’inci Ulusal Raporda da yer aldığını yazan gazete nüfusun yüzde 53.3’nün başarısızlık korkusuyla ticari girişimden korktuğunu, yüzde 39.8’nin ticari girişime başlamak için iyi fırsatların olduğuna inandığını, yüzde 11’i ise erken girişimcilikten yana tavır sergilediğini belirtti.