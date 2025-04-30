2025 yılının şubat ayında turizmden elde edilen gelirlerin bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 22,4 artış göstererek 65,1 milyon eurodan 79,7 milyon euroya yükseldiğini yazan Haravgi gazetesi, yılın ilk iki ayında ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış meydana geldiğini belirtti.

2025 yılının Ocak-Şubat aylarında turizmden elde edilen gelirlerin yüzde 35 artarak 2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında 110,3 milyon eurodan 148,9 milyon euro’ya yükseldiğini yazan gazete, şubat ayında ülkeye giden turistlerin tamamına bakıldığında en büyük turist pazarını birinci sırada İngilizler, ikinci sırada Polonyalılar, üçüncü sırada da İsraillilerin oluşturduğunu ekledi.