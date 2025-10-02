“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü” Güney Lefkoşa’da dün sabah gerçekleştirilen askeri geçit töreniyle kutlandı.

Kıbrıs adası, İngiliz sömürge idaresinden Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında 16 Ağustos 1960’da imzalanan kuruluş, ittifak ve garanti anlaşmalarıyla bağımsızlığını kazandı. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ ünvanını Türkleri dışlayarak tek yanlı ellerinde bulunduran Rum yönetimi, 16 Ağustos yerine 1 Ekim tarihini bağımsızlık günü olarak kutluyor.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra, Yunanistan’ı temsilen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Thanasis Davakis ve Yunan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis de dünkü törene katıldı.

Geçit törenine, Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçakları ve RMMO’ya yeni alınan H145M helikopterleri ile “BARAK MX” hava savunma sistemleri damgasını vurdu.

Geçit törenine Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki F-16 savaş uçağı katıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, askeri geçit törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kurtuluş hedefine ulaşmak için mücadele ederken, ülkemizin tüm güç unsurlarını sözde değil fiiliyatta güçlendirmekle yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

Hristodulidis açıklamasında, içte güçlü bir ekonomiye, adil bir hukuk devletine ve birlik-beraberliğe sahip olunurken, dışta aktif ve bölgesel çözümlerin parçası olunan bir politika izlediklerini belirterek, geçit töreninde, “hepsi olmamakla birlikte, Güney Kıbrıs’ın son dönemde edindiği bazı yeni silahları gördüklerini” vurguladı.

Bu çabanın, AB’nin sunduğu argümanlar ve ABD gibi stratejik ortaklarla işbirliklerini değerlendirilerek devam edileceğini belirten Hristodulidis, Yunan F-16’larının törene katılmasının ne gibi mesajlar verdiği şeklindeki soruya ise; “Yunanistan ve Kıbrıs’ın ortak mücadelesine, vatanımızın özgürleşmesi ve yeniden birleşmesine ilişkin net mesajlar verirken, ikinci olarak ise AB üyesi ve bölgenin ülkeleri olarak Kıbrıs ve Yunanistan’ın güvenlik ve istikrar merkezleri olduklarını fiiliyatta da ortaya koymaktadırlar” yanıtını verdi.

Hristodulidis Kıbrıs Türklerinin, Rumlar tarafından silah zoruyla Cumhuriyet’ten ayrılmak zorunda kaldığı ve verdiği mücadeleyi de ‘isyancılık’ olarak niteledi; Rumların, “Türk isyancılara karşı mücadele ettiğini ve bu mücadeleyi onurlandırdıklarını” söyledi.





Hristodulidis şöyle dedi:

“Ülkemizdeki iç ve dış tüm güç faktörlerini güçlendirerek aynı zamanda bir numaralı hedefe ulaşma, kurtuluş ve yeniden birleşme konusunda müzakere çılgınlığımızı güçlendiriyoruz. Bugünkü (dünkü) geçit töreninde emeği geçen herkesi tebrik ederim, gördüğümüz her şeyden gurur duyuyoruz. Özellikle Milli Muhafızlara haykırmak istiyorum, her şeyden önce kadrosundan ve personelinden başlayan ve sürekli yükseltilmesini sağlıyoruz.

Aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin son zamanlarda aldığı yeni, hepsi değil, ekipman programlarından bazılarını bugün gördük. AB’nin sağladığı araçlardan yararlanarak, ABD gibi stratejik ortaklarımızla ortaklıklarımızdan yararlanarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altyapısını geliştirerek bu çabalar devam ediyor ve daha da güçlenecektir. İyi ki doğdun Kıbrıs Cumhuriyeti”