Parti basın bürosundan verilen bilgiye göre, “Eko-Sepet” uygulaması ve daralan ülke ekonomisin de değerlendirildiği, gerek tüketici hakları gerekse ekonomik planlamanın ticaretteki öneminin ele alındığı görüşmede, özellikle uygulamaya yeni giren Eko-Sepet uygulamasıyla ilgili dünyadan örneklerle daha verimli çalışması adına çeşitli formüllerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplumun tüm kesimleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirterek, Marketler Birliği ile de temaslarını sürdüreceklerini ifade etti ve CTP’nin politikalarını oluştururken tüm kesimlerle istişare içerisinde hareket ettiğini vurguladı. İleriki süreçte ülkedeki sorunların çözümü için gerekli iradeyi ortaya koyacaklarını belirten İncirli, özellikle market sektörünün yaşadığı sorunların da diyalog ve iş birliği içerisinde ele alınacağını söyleyerek, diyaloğun devam edeceğini ifade etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Marketler Birliği adına söz alan Başkan İsmail Bükülmez ise hükümetin uyguladığı politikaları doğru bulmadığını ve bundan dolayı yaşadıkları zorluklardan bahsetti.

Ziyarette CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Salahi Şahiner ve Fazilet Özdenefe eşlik etti. Marketler Birliği heyetinde ise Başkan İsmail Bükülmez ve birlik üyeleri hazır bulundu.