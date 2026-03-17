Güney Kıbrıs’ta yatırıma, konaklamaya, ulaşıma önemli teşvikler verildiği için turizmin sürekli büyüdüğünün altını çizen Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Vekili, Turizm Bakanlığı Eski Müsteşarı İsmet Esenyel, Kıbrıslı Rumların KKTC’nin turizm sektöründe tek üstün olduğu casino turizmini de geliştirmek için kolları sıvadıklarına dikkat çekerek “uyanık olmalıyız” uyarısında bulundu.

Rum yönetiminin casino sektörünü geliştirip bizimkilere daha fazla rakip olmak için elini taşın altına koyduğunu ve yeni casinolar açmak için karar alındığını anımsatan İsmet Esenyel, güneyde devletin elde ettiği gelirin KKTC devletinin 2 kat daha fazla gelir etmesine rağmen devletin bu gerçeklere göre hareket etmediğini kaydetti.

Verilerle konuşulduğunda turizmin gelişmesi için şans oyunlarının desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Esenyel, Kıbrıs TV’de katıldığı programda, Kıbrıslı Rumların casinolu otellerimizi kıskandığını çünkü üstün bir hizmet verildiğini belirtti.

Ülkemizdeki devası turizm tesislerinin ihtiyaçlarını karşılarken ekonomideki birçok birçok dinamiği beslediğini kaydeden Esenyel, civardaki ülkeler bizi kıskanırken, bizde devlet de dahil şans oyunları sektörünü baltalamak için icraatlar üretilmesini eleştirdi.

Yasadışı olan sanal casinoya devletin göz yummasını eleştiren Esenyel, tedbir alınmazsa çocuklarımız için riskin daha da artacağını, aynı zamanda ekonominin çok daha olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

Türkiye’nin sanal casinolar için epeyce mücadele başlatmasına rağmen ülkemizde bu paralelde hareket edilmemesini de yorumlayan Esenyel, “siyasetin yasadışı faaliyet gösterenlerle o kadar iç içe girdi ki onları sıyırmak gerek” değerlendirmesinde bulundu.