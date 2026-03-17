

Güney Kıbrıs’ta son günlerde etkili olan yağışlar, su rezervlerine önemli katkı sağladı. Su Geliştirme Dairesi’nde görevli baş mühendis Marios Hadjicostis, barajlara su girişlerinin geçen yıla kıyasla iyileşme gösterdiğini ve önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla birlikte rezervlerin daha da artmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Son üç gün içerisinde barajlara yaklaşık 2 milyon metreküp su girişi olduğu belirtilirken, günlük giriş miktarının önceki döneme göre ciddi şekilde arttığı kaydedildi. Yetkililer, kısa vadede bu rakamın günlük 1 ila 1,5 milyon metreküp seviyelerinde devam edebileceğini ifade ediyor.

Mevcut verilere göre su rezervlerinin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla halen daha düşük seviyede olduğu ancak aradaki yaklaşık 9 milyon metreküplük farkın kısa sürede kapanabileceği değerlendiriliyor. Hadjicostis, yağışların devam etmesi halinde geçen yılın seviyelerinin aşılma ihtimalinin yüzde 99 olduğunu belirtti.

Bölgesel olarak bakıldığında Lefkoşa ve çevresindeki bazı küçük barajların dolduğu, bazı rezervuarların ise taşma noktasına ulaştığı bildirildi. Polis Chrysochous ve Pafos bölgelerinde de su seviyelerinde ciddi artış gözlemlenirken, bazı barajların tamamen dolduğu kaydedildi.

Buna karşın Limasol, Larnaka ve Mağusa’ya su sağlayan güney su taşıma sisteminde toparlanmanın daha yavaş ilerlediği ve bu bölgelerde halen ek su ihtiyacı bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, toprak yapısının yağışlarla birlikte doygunluğa ulaşmasının, yeni yağışların doğrudan barajlara akışını artıracağını belirterek önümüzdeki günlerin kritik olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca mevcut olumlu tabloya bağlı olarak su yönetim planlarında güncelleme yapılabileceği, özellikle tarımsal sulamada çiftçilere daha fazla su tahsis edilmesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.