Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, KKTC Havalimanı’nda gizli bölmelerde yüzlerce cep telefonu bulunduğu iddialarıyla ilgili Maliye Bakanlığı’na “Ercan gümrüğünde böyle bir olay gerçekleşti mi? Yasaların gerektirdiği cezayı uyguladınız mı?” sorularını yöneltti.

Özersay, yurt dışından cep telefonu ithal eden bazı firmaların vergisini tam ödediğini, bazı firmaların ise beyan dışı yollarla devleti zarara uğrattığı iddialarının kendilerine sıkça iletildiğini belirtti.

Özersay, “Ercan havalimanında bir firma tarafından getirilen cep telefonlarının yer aldığı paketlerin altında gizli bölmelerde yüzlerce adet son model akıllı telefonlar tespit edildiği, malın değerinin üç katına kadar yaklaşık 600 bin Dolar ceza istendiği ancak bu konunun bir şekilde kapatılmak istendiği ileri sürülüyor” diyerek iddiaları aktardı.

Bu sektörde faaliyet gösterenlerin şeffaflık talep ettiğini vurgulayan Özersay, Maliye Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

“Ercan gümrüğünde böyle bir olay gerçekleşti mi? Yasaların gerektirdiği cezayı uyguladınız mı? Geriye doğru bir inceleme yapacak mısınız?”

Bazı firmaların yüksek vergi öderken bazılarının yasaları dolanarak avantaj sağladığı iddialarına dikkat çeken Özersay, “Piyasada çok büyük bir haksız rekabet oluşur ve bu adaletsizlik ortamında insanlar rekabet edemez, iş yapamaz, dükkanlarını kapatmak zorunda kalır” dedi.

Özersay, sektör temsilcilerinin geriye dönük inceleme talep ettiğini belirterek, “Hangi firma kaç tane cep telefonu için BTHK’ya başvurmuş ama gerçekte kaç tane telefonu gümrükten geçirip piyasaya sokmuş mukayese edilerek tespit yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Uyumsuzluk olması halinde bunun geçmişte de kaçakçılık yapıldığı anlamına gelebileceğini vurgulayan Özersay, Gümrük ile BTHK arasında daha yakın iletişim kurulmasının önemine işaret etti.

İddiaların doğru olması halinde devletin zarara uğratıldığını belirten Özersay, “Bu bir kaçakçılıktır ve işini olması gerektiği gibi yasalar çerçevesinde yapanlara büyük bir haksızlık yapılmış olur” dedi.