Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi, İdare Mahkemesi’nin, ebeveynlerinden biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve KKTC’de doğan Eda Hançer Akkor’a Güney Kıbrıs vatandaşlığı vermeme kararını onadı ve Hançer’in istinaf başvurusunu reddetti.

Politis Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin dünkü kararının gerekçesini öne çıkardı. Gazeteye göre, Mahkeme dünkü kararıyla Rum Bakanlar Kurulu’nun KKTC’de doğan ve ebeveynlerinden biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere Güney Kıbrıs vatandaşlığı verilmesindeki kriterlere müdahale etti ve değerlendirdi.

Mahkemenin dünkü kararının esasta, yürütme erkinin koyduğu kriterlerin Kıbrıslı Türkler veya Türk ebeveynden doğanlar aleyhine keyfi ayrımcılık oluşturduğu görüşünde olmadığını ortaya koyduğunu yazan gazete, aksine, Bakanlar Kurulu kriterlerinin, yasadışı ve Cumhuriyet çıkarlarına aykırı durum ve eylemlerin meşrulaştırılmamasını güvenceye aldığı görüşünde olduğunu yazdı.

Gazete devamla konuyla ilgili Kıbrıs Türk basınına yansıyanların satırbaşlarına geniş ölçekte yer verdi.

Alithia haberi “Anayasa Mahkemesi… Karma Evlilik Çocuklarına Vatandaşlığa Hayır” başlığı altında özetledi.