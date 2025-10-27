Rum yönetiminin AB’nin silahlanma finans programı SAFE ile ilgili eylem planı hazırlığının devam ettiği ve önümüzdeki günlerde Rum Savunma Sanayii Konseyi’nin Savunma Bakanı Vasilis Palmas başkanlığında olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Avrupa Savunma Ajansı’ndan bir heyetin de Rum yerli savunma sanayiin tamamlanan iki sisteminin tanıtımı için RMMO kışlasında düzenlenecek gösteriye katılacağı da haber verildi.

Fileleftheros’a göre Rum Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Savunma Kabiliyetlerini Geliştirme Müdürü Panayotis Hacipavlis RİK’e yaptığı açıklamada SAFE ile ilgili eylem planının hazırlanmasına ve 30 Kasım’a kadar sunulmasına yönelik sistemli eylemlerin devam ettiğini söyledi.

Bu çerçevede Rum Savunma Bakanı Palmas’ın Rum Savunma Sanayii Konseyi’ni önümüzdeki günlerde toplayacağını açıklayan Hacipavlis Savunma Bakanlığı’nın ayrıca Rum şirketlerin savunma alanında faaliyet gösteren yabancı şirketlerle i ş birliği hedefiyle çeşitli etkinlik ve toplantılara katıldığını veya birlikte düzenlediğini kaydetti. Önümüzdeki günlerde de İngiliz Savunma Bakanlığı, Fransa ve Polonya büyükelçilikleriyle bazı spesifik eylemlerde bulunulacağını belirtti.

Panayotis Hacipavlis araştırma, teknoloji ve yeni savunma sistemleri teknolojileri geliştirilmesi alanında iş birliği için çok sayıda Avrupa devletiyle temasların devam ettiğini belirtti.

Hacipavlis Avrupa Savunma Ajansı’ndan bir heyetin AB üyesi ülkelerle savunma alanında yeni iş birliği perspektiflerini araştırmak üzere Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiğini kaydetti. Hacipavlis, ajans heyetinin bu temasları, iki “Athina Plus” ArGe programı sonuçları ile çift yönlü ürünler üreten Rum şirketlerinin savunma alanına ve büyük Avrupa şirketleriyle konsorsiyumlara artan ilgisinin RMMO kışlasında düzenlenecek gösteri çerçevesinde gerçekleştireceğini açıkladı.

Savunma sanayiini geliştirme araçları paketinin hazırlığı için uzmanlarla görüşmelerin de devam ettiğini de söyleyen Hacipavlis Savunma Sanayii Konseyi’nin Palmas başkanlığında düzenli aylık görüşmeler yaptığını ancak bu kez olağanüstü toplanacağını söyledi. Buna gerekçe olarak, SAFE yatırım planı oluşturulması çerçevesinde Palmas’ın yürüttüğü eylemler hakkında bilgi verilmesi ve SAFE ile ilgili bazı somut önerilere varılması hedefini gösterdi.

Gazete Rum Savunma Sanayii Konseyi’ne Savunma Bakanı Palmas’ın başkanlık ettiğini, Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), İşverenler Odası (OEV) ve Savunma Sanayii Birliği başkanlarının üye olarak katıldığı bilgisini verdi.

Gazeteye göre Panayotis Hacipavlis savunma sanayiinin ilerletilmesi için yılsonuna kadar bazı girişimler olacağını da açıkladı.

Hacipavlis’e göre 11 ve 12 Kasım’da Palmas’ın himayesinde savunma teknolojileri alanındaki gelişmelerle ilgili bir konferans düzenlenecek. Hacipavlis, Rum ve yabancı şirketlerin katılacağı konferansta yeni savunma teknolojileri, geliştirilen yeni sistemler ile ilgili gelişmelerin ele alınacağını da belirtti.

Hacipavlis bu yıl içerisinde (2025) gerçekleştirilecek diğer eylemlere değinirken ise Rum Savunma Bakanlığı’nın KEVE ve Güney Kıbrıs’taki Fransız Büyükelçiliği tarafından Rum Araştırma ve İnovasyon Müsteşarlığı iş birliğinde düzenlenecek, modern teknolojiler ve çift kullanım ürünleriyle ilgili etkinliğe katılacağını söyledi.

Hacipavlis, Rum Savunma Bakanlığı’nın, İngiltere Savunma Bakanlığı iş birliğinde Londra’daki Rum Yüksek Komiserliği’nde iki bakanlık ile Rum ve İngiliz savunma sanayii şirketleri birliklerinin katılacağı konferans düzenlemeyi planladığını anlattı. Hacipavlis konferans ile Rum yönetimi ve İngiltere’nin savunma alanında iş birliğine yeni bir perspektif kazandırmak için iki birlik ve iki ülke şirketleri arasında gerekli temasın oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Alithia Hacipavlis’in RİK’e açıklamalarıyla ilgili haberi “SAFE Konuşunda Eylem Planı Yazım Çalışmaları Sürüyor… 10 Kasım’da Milli Muhafız Ordusu Kışlasında Anti-Drone Sistemleri Gösterisi Gerçekleştirilecek” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Hacipavlis 10 Kasım’da RMMO kışlasında Athina Plus çerçevesinde iki konsorsiyum tarafından üstlenilen ve tamamlanan iki proje/program sonuçlarının ortaya koyulacağı büyük bir etkinlik düzenleneceğini söyledi. Gösteride sergilenecek sistemlerden ilkinin “parazitler ile düşman drone’larını etkisiz hale getiren bir anti-drone”, ikincisinin ise “savaş alanında alınan kritik kararlara yardımcı olmayı hedefleyen durum tespit sistemi” olduğunu açıkladı.

Bunun, Rum Savunma Bakanlığı finansörlüğünde düzenlenecek ilk yerli inovasyon projesi olduğuna işaret eden Hacipavlis “Athina 2” ve “Athina Plus” isimli yeni planların da hazırlandığını ifade etti.

Athina Plus’ın planlanan programların, daha da geliştirilmeleriyle ilgili ikinci aşamasıyla ilgili olduğunu ve Bakanlığın, bu Athina Plus’ın 2026 içinde aktifleştirilmesi için iki konsorsiyum ile temaslara devam ettiğini belirten Hacipavlis 2026’da Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Savunma Kabiliyetlerini Geliştirme Müdürlüğü ArGe birimi tarafından hazırlıkları devam eden “Athina 2” isimli yeni bir rekabetçi süreç daha olacağını sözlerine ekledi.