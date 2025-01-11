Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Avrupa’nın ve Güney Kıbrıs, İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahi bölgedeki ortak ülkelerin çıkarları bağlamında “Suriye’deki yeni durumun haritasını çıkarmak, ortak cephe ve etki alanı oluşturmak” hedefiyle seri temaslarda bulunuyor.

Politis “Ortak Cephe Oluşturmak İçin Seri Temaslar” başlıklı haberinde Hristodulidis ve Kombos’un, Joseph Aoun’un devlet başkanlığına seçilmesi gerekçesiyle dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yaptığı ziyaretin odağında da Suriye özelinde bölgedeki durumun yer aldığına işaret etti.

Habere göre Hristodulidis, Lübnan ziyaretinin hemen öncesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Komisyon Başkanı Ursula Fon der Leyen ile telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde Lübnan Devlet Başkanı’nı bir sonraki Avrupa Birliği zirve toplantısına davet edilmesi kararı alındı.

Rum Dışişleri Bakanı Kombos, “Hristodulidis’in yeni seçilen Lübnan Devlet Başkanı ile görüşmek üzere Lübnan’a giden en yakın AB üyesi devlet başkanı olduğuna” dikkat çekerek bunun, Güney Kıbrıs’ın bölgede oynadığı rol açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Hristodulidis Beyrut’a gidişi öncesinde Macron ve Fon der Leyen ile görüştüğünü hatırlatarak “Mümkün olan en kısa sürede, Lübnan’da görmek istediğimiz adımlarla ilgili bir yol haritası çıkarmalı ve Avrupa Birliği’nin desteğine sunmalıyız. AB’nin Lübnan’ı desteklemesi için en kısa sürede Lübnan ile AB arasında stratejik ve kapsamlı anlaşma yapılmalı.” ifadelerini kullandı.

Aoun’a, Lübnan için vizyonunu ve planlarını sunması için bir Avrupa Konseyi toplantısı sırasında 27 AB liderinin, Komisyon ve Konsey başkanlarının da katılacağı özel bir görüşme için kendisini Brüksel’e davet edeceğini söyleyen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla AB dönem başkanlığını devralacağını hatırlatarak “Lübnan için özel bir şey yapacağız” dedi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis yazılı açıklamasında, Hristodulidis’in Aoun ile görüşmesinin, son günlerde bölge devlet liderleriyle yaptığı temasların devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Aoun ile görüşmede “iki ülkeyi bağlayan sıkı tarihi ve dostluk bağlarının yeniden teyit edildiğini gerek bölgesel gerek uluslararası düzeydeki ortak ilgi alanındaki konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu” belirtti.

Açıklamada Aoun ile görüşmesi sırasında Hristodulidis’in, “Güney Kıbrıs’ın AB üyesi sıfatıyla oynadığı role işaret etti ve AB’nin yeni Lübnan Devlet Başkanı’na elinden gelen her şekilde aktif ve sistemli destek vermesi gerektiğini, bunun Lübnan’ın ve bölgenin istikrarı ve refahı için zaruri olduğunu” söylediği kaydedildi.

Hristodulidis-Aoun görüşmesinde enerji, güvenlik, ticaret, denizcilik gibi ikili iş birliği konularının masaya yatırıldığına işaret edilen açıklamada “Doğu Akdeniz’deki ortak zorlukların ve bunlarla gerek ikili gerek üçlü iş birlikleri mekanizması ve bölgesel iş birlikleri düzeyinde etkin mücadele edilmesi gereğinin öne çıkarıldığını” belirtildi.

Görüşmede, Lübnan’ın ülke istikrarı ve ekonomik iyileşmesini güçlendirme çabalarına Güney Kıbrıs’ın desteğini belirten Hristodulidis, “AB üyeliğinin sağladığı olanakları da kullanarak, Lübnan ile bütün düzeylerde iş birliğini daha da güçlendirme iradesini” ortaya koydu.

Hristodulidis ve Aoun’un, aralarındaki iletişim hattını açık tutmak ve ülkeleri arasındaki stratejik ilişkileri daha da güçlendirecek, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve istikrar hissini sağlamlaştıracak somut eylemlere bulunma kararı aldığı da kaydedildi.

Politis, yetkili bir kaynağın başka bir parametreye işaret ederek Hristodulidis’in önceki dönem boyunca yeni Lübnan Devlet Başkanı ile sıkı ilişki içerisinde olduğuna dikkat çektiğini aktardı. Gazeteye göre aynı kaynak “bölgedeki etkilenenler ile yaptığımız temaslar zemininde şekillenmekte olan görüntüyü AB’ye aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

Hristodulidis-Aoun görüşme gündeminde, Suriye dikkate alınarak göç meselesi ve Lübnan’ın göçmen akışlarında oynadığı belirleyici rol de yer aldı. Diplomatik bir kaynak, Güney Kıbrıs’ın Lübnan’a Avrupa mali desteği sağlanmasındaki rolü hatırlatarak “iş birliğine devam edilmeli ve yeni hükümete destek verilmeli.” ifadelerini kullandı.

Haberde Aoun’un Hristodulidis’le görüşmesinin ardından İtalya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiği, bunun da AB’nin bölgeye ilgisinin büyüklüğünü gösterdiğine dikkat çekildi.

İsrail Cumhurbaşkanı ile BAE Dışişleri Bakanı’nın Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin de Suriye’deki gelişmelerin haritalandırılması çerçevesi içerisinde olduğuna işaret eden gazete Güney Kıbrıs’ın İsrail ve BAE ile arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle “muteber muhatap ve arabulucu olduğunu” savundu.

Gazeteye göre Rum yönetimi yürütmekte olduğu bu çabalar ile “bölgedeki ortak devletlerle bir ortak cephe ve etki alanı oluşturmayı" hedefliyor.

Fileleftheros haberi “(Aoun ile) İlk O Görüştü ve Brüksel’e Davet Etti… Başkan Aoun ile Görüşmesinde AB-Lübnan Arasında Stratejik Anlaşmaya Atıf Yaptı” başlığını kullandı.

Alithia “Hristodulidis’in Lübnan Ziyareti… Joseph Aoun’u Bir Avrupa Konseyi Sırasında AB’nin 27 Lideri İle Özel Bir Görüşme İçin Brüksel’e Davet Etti… Başkan Hristodulidis Beyrut’ta Yeni Seçilen Devlet Başkanı’na Kıbrıs’ın Desteğini Beyan Etti” başlık ve spotlarını attı.

Haravgi “Başkan: AB Yeni Devlet Başkanını ve Lübnan’ı Aktif ve Sistemli Desteklesin… Lübnan Devlet Başkanı Kıbrıs’ın Sürekli Desteğine Teşekkür Etti” başlığıyla aktardı.