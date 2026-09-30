Kıbrıs sorunuyla ilgili haber ve açıklamalar bugünkü Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “Guterres ve Holguin Üçlü Görüşmeyle İlgili Olumluydu” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta üçlü görüşme yapılması yönündeki önerisine olumlu yaklaştıklarını iddia etti.

Gazete, özellikle Guterres’in öneriye olumlu yaklaşmasının, BM’nin söz konusu öneriyi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a iletmeyi üstlenmesinden ortaya çıktığını öne sürdü.

Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirdiği iki görüşmenin içeriği hakkında bilgi sahibi “kaynaklara” dayandırdığı haberinde gazete, Guterres’in programına üçlü görüşme dahil edilmemiş olmasına rağmen Hristodulidis’in talebine olumlu yaklaştığını savundu.

-Hristodulidis: “Çıkmazda değiliz”



Öte yandan Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununda "çıkmaz" bulunduğu yönündeki değerlendirmeleri kabul etmediğini de yazdı.

Hristodulidis’in “Nereden bilgi aldıklarını bilmiyorum, kesinlikle çıkmazda değiliz. Yarın ilk olarak Ulusal Konsey üyelerini bilgilendireceğim ve bunun akabinde konuyla ilgili daha çok şey söyleyebileceğiz.” dediğini aktaran gazete, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda kararlı olduğunu savunduğunu belirtti.

Hristodulidis, Rum tarafının BM Genel Sekreteri’nin çabalarını yeni ve yaratıcı önerilerin yanı sıra metodoloji, Kıbrıs sorununun özü ve güven yaratıcı önlemler konusunda elle tutulur fikirlerle desteklediğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin bu önerilere olumlu yaklaştığını savunan Hristodulidis, durumun iyi görünmesini sağlamaya çalışmadığını belirterek, Türk tarafının iki devletli çözüm yönündeki tezinin sorun teşkil ettiğini ancak bunun “hiçbir şekilde çıkmaz” anlamına gelmediğini söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü, bununla birlikte sorunlar, zorluklar ve meydan okumalar bulunduğunu ileri süren Hristodulidis, yeniden birleşme hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini yineledi.

Hristodulidis, açıklamasında AB’nin süreçteki rolüne de değinerek, konunun BM Genel Sekreteri’nin Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde ele alındığını belirtti.

AB ile Türkiye yetkilileri arasında da görüşmeler yapılmasını beklediğini ifade eden Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması hedefine ulaşma doğrultusunda ilerlediklerini savundu.

Kıbrıs sorunundaki zorlukların ve sorunların göz ardı edilmediğini ancak hiçbir durumda "çıkmazda olunmadığını" yineleyen Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs’a geleceğini ve "kendileri açısından büyük bir çabanın gelişme halinde olduğunu" söyledi.

Alithia gazetesi ise “Hristodulidis Çıkmaz Görmüyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın "Kıbrıs sorununda ilerleme eksikliğinden" söz ettiklerini, "Hristodulidis’in ise hiçbir şekilde çıkmaz olmadığında ısrarcı olduğunu" yazdı.

Gazete, New York temaslarının ardından ortaya çıkan tablonun "normal şekilde ilerleyen bir süreçten ziyade durgun kalmaya devam eden bir sürecin görüntüsü olduğunu, imkanların daraldığını ve BM’nin zamanın sınırsız olmadığı yönünde uyarıda" bulunduğunu belirtti.

Haberde, Hristodulidis’in tespiti ile diğer baş rol oyuncularının açıklamaları arasındaki "büyük zıtlığın artık göze çarptığına" işaret edildi.

Hristodulidis’in açıklamasıyla ilgili haberler Politis’te “Başkanlığın İç Cepheye Yönelik Israrı- Başkan Hristodulidis Aynı Şekilde Devam Ediyor ve Çıkmaz Olmadığında Israr ediyor”, Haravgi’de ise “Çok Önemli Gelişmelerden Çıkmaz Yok’a” başlıklarıyla yer aldı.

- Menelau: “Guterres somut hamleler planlıyor”

Haravgi gazetesi ise yukarıdaki başlıkla yer verdiği haberinde, dün Cyprus Forum’a katılan ve burada konuşan Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun söylediklerine dayanarak, Guterres’in Kıbrıs sorunuyla alakalı olarak "yakın geleceğe yönelik belirli hamleleri bulunduğunu" ileri sürdü.

Guterres’in Kıbrıs sorununun tekrar müzakere ritmine geri dönmesi ve müzakere kazanımlarının korunması için çabayı terk etmesinin söz konusu olmadığını ve tüm imkanları tüketeceğini savunan Menelau, karşı taraftan kaynaklanan ve tekrarlanan bir gecikme kayda geçirildiğini iddia etti.

Öte yandan Türkiye’nin iki devlet çözümüne ilişkin tezini ortaya koymayı sürdüğünü ifade eden Menelau, "çabanın terk edilmesinin bir seçenek teşkil etmediğini çünkü durumun stabil kalmayacağını ve daha da kötüleşeceğini" öne sürdü.

Menelau Rum kesiminin, kısa süre içerisinde bir sonraki özlü adımların atılması için "sorumluluk yükleme oyunları değil bir çıkış yolu arzu ettiğini" de ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde Menelau’nun dünkü açıklamasının "ilginç" olduğunu yazdı.

Gazete dün, Cyprus Forum’da konuşan Menelau’nun New York’taki çabaların başarılı bir şekilde sonuçlandığından söz etmediğini, bunun aksine sürecin tekrarlanan gecikmelerle karşılaştığını ve "son ana kadar gösterilen çabalara rağmen üçlü görüşmenin yapılmasının mümkün olmadığını" söylediğini iletti.

Gazete, Menelau’nun da “çıkmaz” terimini kullanmayı kabul etmediğini, bunun yerine "sürecin daha hızlı bir tempo kazanması çabasının engellenmesinden" söz ettiğini ekledi.