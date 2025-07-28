Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Sözcü Vekili Yiannis Antoniu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun açıklamalarına yer verdi

Habere göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Baf’ta düzenlenen bir anma etkinliğinde “işgalin, normalleşmesine izin vermeyeceklerini” ifade etti.

Rum Yönetimi’nin; BM kararları ve uluslararası hukuk ilkeleri, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına yönelik bağlılığını yineleyen Letimbiotis, Türkiye’nin “provokatif tutumuna” karşı Kıbrıs sorununa yönelik özlü müzakerelerin yeniden başlaması için tutarlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in atanmasının, Kıbrıs Rum tarafının "koordineli ve ısrarlı diplomatik faaliyetlerinin sonucunu teşkil ettiğini" savunan Letimbiotis, adanın yeniden birleşmesi ve bağımsızlığın sağlanması çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini de ifade etti.

-Antoniu

Fileleftheros gazetesinin bir başka haberine göre, Hükümet Sözcüsü Vekili Yiannis Antoniu, ellerindeki tüm siyasi ve diplomatik araçları kullanarak Türkiye’nin “maksimalist ve bölücü taleplerini” yıkmak için mümkün olan her şeyi yaptıklarını söyledi.

Aşağı Baf’ta düzenlenen bir anma törenine katılan Antoniu, New York’ta geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantının sonucundan da söz ederek bunun “az ancak önemli olduğunu” ifade etti.

Sürecin devam ettiğini söyleyen Antoniu, sürecin devamı için bir yol haritasının ortaya konduğunu belirtti.

Antoniu açıklamasında, New York’taki gayriresmi konferansın, “Kıbrıs Türk liderliğinin ve Ankara’nın uzlaşmaz tutumunun bir kez daha teyit etmiş” olabileceğini ancak bir ümit penceresini açık tuttuğunu, bununla birlikte konferansın doğru bir stratejik yaklaşım ve metodoloji olduğundan, çıkmazdan ve durağanlıktan adım adım çıkılabileceğini de ortaya koyduğunu belirtti.

-Stefanu

Fileleftheros gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada AKEL’in, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına her zaman için destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

1974 yılında hayatını kaybedenlere de atıfta bulunan Stefanu, hayatını kaybedenlerle ilgili adalete, 51 yıldır henüz erişilemediğini savundu.

Stefanu “Türk işgali devam ettiği, askeri ve TC kökenli vatandaşların varlığı sonsuza kadar sürdükçe, rahat uyumalarının, yarından emin olmalarının mümkün olmadığını” ileri sürdü.

Bilindik görüşlerini yineleyen Stefanu, Türkiye’nin “toprak üzerine yeni oldu bittiler yaratmaya çalıştığını, Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini değiştirmeye çalıştığını” iddia etti.

İnsan haklarını ve temel özgürlükler yeniden tesis edecek Kıbrıs sorununun çözümünde ısrarlı olmaları gerektiğini belirten Stefanu, adanın, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesinden de bahsetti.

Stefanu, halkın yıllardır kendisine verilen büyük sözlerden ve bunların yerine getirilmemesinden çok yorulduğunu, 51 yıl sonra hayatını kaybedenlere adalet, çocuklarına ve torunlarına kalıcı barış ve güvenlik dolu bir gelecek borçlu olduklarını da ifade etti.