Rum siyasi partiler ile eski Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıslı Rum gazeteci-yazar Marios Drusiotis’in “Mafya Devlet” adlı kitabında yer alan iddialar temel alınarak yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin raporun açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, raporda tüzel ve gerçek kişilere sorumluluk yüklendiği, ayrıca eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de kitapta yer verilen olaylara müdahil olduğunun ifade edildiği belirtildi.

Raporun beklendiği gibi siyasi arenada geniş yankı uyandırdığını ve çeşitli siyasi partilerin açıklamalarına neden olduğunu yazdı.

AKEL, ALMA ve VOLT, raporda adı geçen kişilerden hesap sorulmasını talep ederken, Anastasiadis’e yönelik eleştirilerde bulundu.

AKEL açıklamasında, "Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimi’nin" ulaştığı sonucun, Anastasiadis-DİSİ hükümeti döneminde oluşturulan çıkar ilişkileri sistemini teyit ettiğini savundu.

Anastasiadis döneminde yaşananların ülke açısından utanç verici olduğunu öne süren AKEL, DİSİ’nin Anastasiadis’i savunmayı sürdürmesinin "vatandaşların zekâsına ve onuruna hakaret" anlamına geldiğini ileri sürdü.

AKEL ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile DİSİ’yi konu hakkında tavır almaya çağırırken, Anastasiadis döneminde kurulduğunu iddia ettiği çıkar ilişkileri sisteminin hükümet değişikliğiyle sona ermediğini savundu.

DİSİ ise açıklamasında, raporun olası sorumluluklardan söz ettiğini belirterek, tüm iddiaların kapsamlı şekilde araştırılmasından yana olduğunu ifade etti. Parti, şeffaflık, sıfır tolerans ve herkes için denetim ilkelerine bağlı olduğunu da vurguladı.

DİKO, masumiyet karinesine saygı duyduklarını belirtirken, ilgili makamların soruşturmayı derinlemesine incelemesi gerektiğini kaydetti. Parti, cezai sorumluluk tespit edilmesi halinde tüm sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

ELAM da tüm suçlamaların ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği yönündeki görüşünü yineleyerek, soruşturmanın taraflardan bağımsız şekilde yürütülmesini ve suç işlediği tespit edilen kişilerin yargı önüne çıkarılmasını beklediklerini belirtti.

ALMA, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimi’nin soruşturmasını "ciddi bir gelişme" ve Anastasiadis’in 10 yıllık hükümeti için ise "şamar" değerlendirmesini yaptı.

Parti, raporun olası cezai suçların araştırılmasını gerekli kıldığını savunurken, bunun bir yargı kararı değil rapor olduğuna da dikkat çekti.

VOLT ise açıklamasında, “Nikos Anastasiadis’in şefliğinde, yolsuzluk kardeşliğinden" söz ederken, ilgili makamların bundan "haber almadıklarını veya almak istemediklerini" ifade etti.

DİPA, olayla ilgili tüm unsurların ayrıntılı, şeffaf ve kurumsal ciddiyet içerisinde araştırılmasını talep etti.

EDEK, raporda yer alan iddiaların mutlaka soruşturulması gerektiğini belirtirken, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İş Birliği Hareketi ise “Mafya Devlet” kitabında yer alan iddialar için bağımsız soruşturma makamları atanmasını istedi.

-Mavroyannis

Haravgi gazetesine göre eski Rum müzakereci Andreas Mavroyannis de konuyla ilgili açıklamasında, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimi’nin işaret ettiği ilk bakışta suç teşkil edebilecek unsurların mutlaka aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Mavroyannis, Kasım 2022’de Rum Yönetimi Başkanlığına aday olduğu dönemde de “Mafya Devlet” kitabında yer alan iddiaların araştırılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Hukuk devletinin korunması gerektiğini vurgulayan Mavroyannis, masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, herkesi kurumlara ve yasal süreçlere saygı duymaya çağırdı.