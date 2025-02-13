Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı Müdür Yardımcısı Anna Aristotelus ve bakanlık yetkilileri Panayotis Simeu, Mihalis Fotiu ve Zaharias Zahariu’nun, Hindistan’ın Bengaluru kentinde düzenlenmekte olan “Aero India 2025” havacılık fuarını ziyaret ettiklerini yazdı.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı Müdür Yardımcısı Aristotelus’un fuar çerçevesinde Hindistan Savunma Bakan Yardımcısıyla resmi bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede iki taraf arasında savunma ve güvenlik konularındaki işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığını aktardı.

Görüşmede, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Hindistan üçlü işbirliği geliştirilmesi konusunun da gündeme geldiğini belirten gazete, Aristotelus’un ayrıca fuar çerçevesinde yapılan sunumları izlediği ve savunma sanayii temsilcileriyle de temaslarda bulunduğunu yazdı.