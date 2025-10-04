İsrail’in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu’na müdahalesi, önceki akşam Rum Dışişleri Bakanlığı önünde protesto edildi. Polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Eylemciler, polisin başlangıçta alanda bulunmadığını, birkaç dakika sonra gelerek göstericilere yöneldiğini ve arbede çıktığını belirtti. Ayrıca polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını iddia ederek bunu “sebepsiz saldırı” olarak nitelendirdi.

Polis Basın Sözcüsü ise polisin amacının trafik düzenlemesi olduğunu açıkladı. Protestocuların yolu kapatması üzerine güvenlik gerekçesiyle yolun trafiğe tamamen kapatıldığını, daha sonra tekrar açıldığını söyledi. Göz yaşartıcı gaz iddiasını ise ne doğruladı ne de yalanladı.

Öte yandan önceki akşam Rum Dışişleri Bakanlığı gösteri yapan protestoculara polisin güç kullanması nedeniyle dün akşam yeniden eylem düzenledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, konuyla ilgili paylaşımında "AKEL, baskı mantığına ve polis devleti taktiklerine kararlılıkla karşı çıkıyor. Hükümetin Netanyahu rejimine boyun eğmesine karşı çıkıyor," dedi.

Gazze Kıbrıs Küresel Hareketi, Filistin İçin Birleşik, Aşırı Sağcı Kıbrıs İzleme Örgütü ve Soykırımdan Arınmış Kıbrıs tarafından düzenlenen protestoya katılan kişilere polisin orantısız güç kullanması siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve örgütler tarafından kınandı.