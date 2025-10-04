Ülke bütçesindeki sert iniş-çıkışların Ağustos ayında da devam ettiği dikkati çekti. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ağustos ayında genel bütçe açığı Temmuz ayına kıyasla yüzde 85,4 oranında artarak 3 milyar 837 milyon liraya çıktı.

Haziran ayında “avans dahil” toplam “genel bütçe açığı” 4 milyar 719 milyon TL düzeyinde gösterilirken, Temmuz ayı sonundaki açık, 2 milyar 069 milyon lira olarak açıklanmıştı. Ağustos sonu itibarıyla bir ayda bütçe açığında 1,8 milyar liralık derinleşme olduğu hesaplandı.

Yerel bütçe rakamlarında da benzer bir değişim saptandı. Haziran’daki 4 milyar 359 milyon liralık yerel bütçe açığı, bir ay sonra yüzde 57’lik düşüşle 1 milyar 877 milyon liraya inerken, Ağustos’ta yüzde 70 artışla 3 milyar 181 milyon 185 bin TL düzeyine çıktı.

YEREL GELİRLER 60,7 MİLYAR

Maliyenin verilerine göre, 2025’in Ocak-Ağustos dönemi ayları arasındaki sekiz aylık dönemde genel bütçe gelirleri 70 milyar 182 milyon, giderleri ise 73 milyar 088 milyon lira oldu.

Geçtiğimiz Ağustos’ta genel bütçedeki bir aylık gelirler toplamı 8 milyar 051 milyon, giderler toplamı ise 9 milyar 646 milyon lira olarak kaydedildi. Temmuz ayında gelirler ise 13,4 milyar lira, giderler ise 10,6 milyar olarak gösterilmişti.

Sekiz aylık periyotta yerel bütçede 60 milyar 734 milyon liralık gelir sağlanırken, giderler 62 milyar 985 milyon lira düzeyinde açıklandı. Ağustos ayı içinde sağlanan 7 milyar 379 milyonluk yerel gelir ise 8 milyar 411 milyon liralık yerel giderlerin altında kaldı. Temmuz ayında yerel gelirler 11,1 milyar, yerel giderler ise 8,4 milyar lira olmuştu.