UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefke ilçesini ziyaret ederek halkla bir araya geldi. Üstel, bölgedeki sivil toplum örgütleri ile toplantılar yaptı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Başbakan Üstel ziyaretler sırasında verdiği mesajlarda, “bugünlerde öne çıkmaya çalışan bazı partilerin geçmişte ilk zora girdiklerinde görevlerini bırakıp gittiklerini” belirti. Üstel, UBP’nin sorumluluk ve kararlılıkla her şartta halkın yanında durduğunu vurgulayarak, “UBP hiçbir zaman halkını ortada bırakıp hükümetten ayrılmamıştır. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele ederek halkının yanında olmuştur.” dedi.

Bölgede yaşanan güvenlik gelişmelerine de değinen Üstel, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin garantörlük hakkı çerçevesinde her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyleyen Üstel, Türkiye’nin askeri ve savunma desteğinin bölge için önemli olduğunu kaydetti.

Üstel, “Bizleri korumak için gelen F-16’larımıza ‘hoş geldiniz’ diyemeyenleri de bu halk görüyor” ifadesini kullandı. Üstel, “Korkmayın… Bizi de sizi de bu savaşan şahinler koruyacak. Çekinmeyin, üzülmeyin. Çok şükür ki Türkiye yanımızda.” dedi.