EOKA’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde Rum öğrencilere asker kıyafeti giydirilip EOKA yemini ettirildi.

Öğrenciler yeminlerinde “Kutsal üçlünün adıyla yemin ederim ki Kıbrıs’ın kurtuluşu için tüm gücümle mücadele edeceğim. Hiçbir bahaneyle mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Yakalanırsam mutlak gizlilik kurallarına uyacağım. Eylemlerimde yalnızca mücadelenin çıkarları rehberim olacaktır. Yeminimi ihlal edersem onursuz ve her türlü cezayı hak eden biri olacağım” şeklinde sözler kullandı.