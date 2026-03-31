Rum Meclis Başkanı Annita Demitriu Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamada müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini belirterek, adanın yeniden birleşmesine yönelik esaslı bir diyalog çağrısı yaptı.

Demitriu, EOKA’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada Kıbrıs’ta yeniden müzakere sürecinin başlaması gerektiğini ifade ederek, adanın yeniden birleşmesine ve özgürleşmesine giden yolun diyalogdan geçtiğini söyledi.

Demitriu, “Kıbrıs'ımızın yeniden birleşmesine ve özgürleşmesine yol açacak esaslı bir diyaloğu yeniden başlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Demitriu açıklamasında ayrıca çözüm modeline ilişkin de konuşarak, Türk askerinin ve garantilerin olmadığı bir çözümü bulmak zorunda olduklarını savundu.