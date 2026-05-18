Güney Kıbrıs genelinde yaşanan su sorununa kalıcı çözüm hedefiyle Limasol’a bağlı “Monagrulli” köyüne tuzlu su arıtma tesisi kurulacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yaklaşık 80 milyon euroya mal olması beklenen tesisin günlük 60 bin metreküp su üretim kapasitesine sahip olacağını yazdı. Tesisin yaklaşık 45 bin metrekarelik özel araziyi kapsayan istimlak bedelinin de 1 milyon 455 bin euro olacağı belirtildi.

Gazete, Limasol Atık Su Arıtma Tesisi yakınında inşa edilecek tesis için çevresel ve ekonomik etütlerin tamamlanmasıyla 2027'de ihale sürecinin başlayacağını kaydederek, nihai hedefin tesisin 2029'da tam kapasiteyle çalışmaya başlaması olduğunu belirtti.