Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçen günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden “tehdit” ortaya çıktığı ifade edildi.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, geçen perşembe günü saat 17:42’de “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İranlı mevkidaşıyla, telefonda bölgesel gelişmeleri görüştüğünü dile getirdiğini, aynı zamanda “diplomasinin gerilimin azaltılmasında gerekli bir unsur olduğunu” söylediğini ifade etti.

İki bakan arasındaki görüşmenin geriye kalan kısmıyla ilgili bilginin ise Güney Kıbrıs'a akşam saatlerinde (saat 21.06’da) İsrail aracılığıyla geldiğine dikkati çeken gazete, yayımlanan bilgilendirmede, İran Dışişleri Bakanı Erakçi’nin “çeşitli sonuçlar konusunda uyarıda bulunarak Rum Yönetimi’ne, İran’a karşı operasyonlar için İngiliz Üslerinin kullanımını önlemesi” için çağrı yaptığının ifade edildiğini yazdı.

Habere göre İran basını ise, konu hakkında Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Kronos” yatağı ile “EastMed” projesine yönelik olası felaketlerden bahsetti.

Güney Kıbrıs’tan, görüşme hakkındaki bilgilendirmenin “gerilimin azaltılmasından” , İsrail bilgilendirmesinin ise “uyarıdan” söz ettiğine dikkati çeken gazete, ülke vatandaşlarının, “gerçekte ne söylendiğini” bir araya getirmeye çağrıldığını da yazdı.

Gazete haberinde ayrıca ne İsrail ne de İran kanadından gelen bilgilendirmenin, Tahran’ın resmi görüşüne eş değer olmadığını, ortada yer alan belirsizliğin, Rum Yönetimi’nin konu hakkında resmi bilgilendirme yapması gerekliliğini de ortaya çıkardığını belirtti.

Gazete görüşmenin içeriğini sadece Rum Dışişleri Bakanlığının bildiğine dikkati çekti.