Rum Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs’ı da etkisi altına alması beklenen “Barbara” isimli hava dalgası nedeniyle sarı alarm verdi.

“Barbara” isimli alçak basınç sisteminin gece yarısından itibaren Kıbrıs'ı etkisi altına alacağını haber veren Rum haber kaynakları, Meteoroloji Dairesi'nin bu gece yarısından yarın sabah 9’a kadar geçerli olacak şekilde sarı alarm verdiğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi uyarısının, ilk etapta batı ve güney kıyılarını, daha sonra da doğu kıyılarını etkileyebilecek kuvvetli fırtınalara ilişkin olduğu kaydedildi.