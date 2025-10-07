TAM (Toplumsal Adalet ve Mücadele) Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın “Atak Diplomasi” propagandasını eleştirerek, “Kendi halkına diplomasi olmaz.” dedi; diplomasinin dış ülkelerle yürütülen bir kavram olduğunu kaydetti.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre, Sim TV’de “Günaydın Kıbrıs” programının konuğu olan Serdar Denktaş seçim sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, açıklanan “Atak Diplomasi” başlığının altının iç kamuoyuna yönelik unsurlarla doldurulduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

“Atak diplomasi denince, beş yıldan sonra dışa yönelik bir atak başlatıyorlar diye düşündüm. Meğer bizim halkımızla diplomasi yürütülecekmiş. Kendi halkıyla insan diplomasi yapar mı? Diplomasi denen uygulama kendi halkına yapılmaz. Diplomasi Türkiye ile de yapılmaz. Türkiye ile istişare yapılır. Diplomasi dış dünya ile başka ülkelerle yapılır. Diplomasi dediğin şey, yabancı ülkelere kendini anlatmaktır ama gösterilen şey bu değil.”

- “Denktaş’ın yolu bu değildir, dik duruştur”

Tatar’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yolundan yürüdüğünü söylediği konuşmalara değinen Serdar Denktaş, “Denktaş’ın yolu kendisinin izlediği yol değildi. Denktaş’ın yolu dik duruştu. Denktaş’ın yolu ortada yanlış bir uygulama varsa, anavatan da dahi olsa bunu isteyen gidip bunu konuşmaktı. ‘Ne yapalım Türkiye böyle istedi.’ değildi. Sorumluluğu kendi üstüne alırdı ama Türkiye’ye asla laf söylettirmezdi.” diye konuştu.

Tatar’ın “Denktaş’ın öğrencisiydim.” sözlerini eleştiren Serdar Denktaş, “3-5 defa karşılaşarak yapılan konuşmaları ‘Denktaş’ın öğrencisiydim, onun yolundayım.’ diye siyaset malzemesi yapacaksın, Denktaş’ın anıtı ve müzesini Lefkoşa’nın göbeğinde atıl durumda, girilmeyecek vaziyette bırakacaksın. Oğlu olan bana da, trollerinle ‘Denktaş karşıtı’ algısı yaptıracaksın.” diyerek tepkisini dile getirdi.

- Kuruluş bildirgesi ve devleti adı değişikliği tartışmaları

Kuruluş bildirgesi ve devletin adı değişikliği tartışmalarına değinen Denktaş, kuruluş bildirgesinin anayasanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Serdar Denktaş, “Bu hamleler anayasaya aykırıdır. Devletin adını değiştirmek istiyorlar. Devletin kurucusuna hiçbir saygı yok. Törenden törene, seçimden seçime Denktaşçı oluyorlar ama ben hain oluyorum. İnsanlar bunları görsün. Bu milliyetçilik değil, bu yurtseverlik değil, bu kendi halkını sevmek değil, bu oturduğun makama saygı göstermek değil.” dedi.

New York’ta yapılan toplantılarda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rum Dışişleri Bakanı’nın toplantısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koridorda beklediğini belirterek, “Benim devletimin başındaki kişi, o toplantının yapıldığı salonun koridorunda oturup bekliyor. Onun şunu demesi lazım; ‘Efendim muhatap almayın Rum Dışişleri Bakanı’nı. Sizin muhatabınız onlar değil biziz. Onların muhatabı da siz değilsiniz, biziz.’ demesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Tüm UBP’lilere sesleniyorum. Dönün bakın partinizin ve devletimizin başındaki bu insanlar ‘tamamdır, layıktır’ diyorsanız hiç söyleyecek sözüm yok. Ama değil, biz bu durumlara layık değiliz. Hani diyorlar ya ‘Serdar babasının kemiklerini sızlatıyor.’ Evet babamın kemikleri sızlamaktadır; düşürüldüğümüz bu durum nedeniyle.” diyerek sözlerini tamamladı.