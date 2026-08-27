“Mia Milya” (Haspolat) bölgesindeki atık tesisinin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tesis içerisinde güneş enerji sistemi kuruldu.

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Alithia ve diğer gazeteler, BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve AB finansmanıyla yapılan sistemin bin 18 kWp gücündü olduğunu yazdılar.

Gazete, sistemin yerleştirilmesinin LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve ekibinin gözetiminde gerçekleştirildiğini belirtirken atık tesisinin enerji ihtiyacının bir kısmının bu sistemden sağlanacağını da vurguladı.