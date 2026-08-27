Kayıplar ve akıbetlerine ilişkin kamuoyunun düzenli bilgilendirilmesi kararı alındığı belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık Komiserliği’nden dün yapılan açıklamada kayıpların akıbeti gibi hassas bir konuda şeffaflık ve sistematik bilgilendirmenin önemine dikkat çekilerek bu konuda yıllık bilgilendirme açıklamasında bulunulmasının kararlaştırıldığını yazdılar.

Gazetenin haberine göre ilk bilgilendirme açıklaması 2027 yılı Ocak ayında yapılacak ve 1 Ocak-31 Aralık 2026 dönemini kapsayacak.

Bilgilendirme toplantısının her yıl ocak ayının ikinci yarısında gerçekleştirileceğini aktaran gazete, toplantının kayıp yakınları ve örgütleri, basın ve konuyla ilgili herkese açık olacağını da vurguladı.