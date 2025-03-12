Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada önlerinde kritik dönüm noktaları olduğunu ifade eden Dimitriyu, Cenevre’de yapılacak toplantıda müzakerelerin yeniden başlaması ve diyalog masasına geri dönülmesi için ellerinden geleni yapma sorumluluğuna sahip olduklarını ifade etti.

1974 yılının Kıbrıs’ın gidişatını sonsuza kadar değiştirdiğini de iddia eden Dimitriyu, Rum halkının, çektiği acılara ve zorluklara rağmen mücadele etmeyi, aynı zamanda özgür ve yeniden birleşmiş bir vatan umut etmeyi bırakmadığını savundu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise Dimitriyu, başka bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın batı ülkeleriyle savunma iş birliklerinin derinleştirilmesinin DİSİ partisinin önceliği olduğunu söyledi.

Dimitriyu, ulusal güvenliğin, karmaşık ve sürekli değişen jeopolitik bir sahnede, hazırlıklı olmayı ve stratejik düşünmeyi gerektirdiğini de söyledi.

Kıbrıs sorunundan ve önümüzdeki hafta Cenevre’de yapılacak toplantıdan da söz eden Dimitriyu, toplantı sonucunun, özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik net bir yol haritası şekillendirilip şekillendirilmeyeceğini ya da sürecin daha başlamadan sona erip ermeyeceğini belirleyeceğini savundu.

BM Genel Sekreteri Guterres’in inisiyatifinin özlü bir diyaloğun yeniden başlaması için önemli bir fırsat meydana getirdiğini de kaydeden Dimitriyu, bunun, kararlılıkla değerlendirmeleri gereken bir fırsat penceresinden ibaret olduğunu sözlerine ekledi.