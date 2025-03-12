Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in 20.00’da başlayıp 21.30’da sona ermesi öngörülen konuşmasının ilk 15 dakikasının ulusa sesleniş, geri kalanının ise gazetecilerin sorularını yanıtlama formatında olacağını aktardı.
Hristodulidis: “Türkiye kendi çıkarları için, savunma sanayiini güçlendirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyor”
Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’taki beş televizyon kanalının haber müdürlerinin Kıbrıs sorunu ve dış politika, iç yönetim ve ekonomi konularındaki sorularını yanıtlayacak.