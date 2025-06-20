Politis ve Haravgi’nin haberine göre, Rum Meclisi bu kararı Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İş Birliği Milletvekili Haralambos Theopemptu’nun sunduğu öneri üzerine aldı. Bu çerçevede, Rum yönetimi "sözde anma günü” dolayısıyla etkinlikler düzenleyebilecek, mesajlar yayımlayabilecek ya da Rum Bakanlar Kurulu’nun kararlaştıracağı başka bir anma yöntemi uygulayabilecek.

Kararın onaylanmasının ardından yaptığı konuşmada önerinin 2012’de Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis tarafından hazırlandığını ancak 13 yıldır sonuçlandırılmadan bekletildiğini hatırlatan Theopemptu, yeniden gündeme getirerek oylanmasını sağlayan Rum Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas’a teşekkür etti.