Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, İngiliz Üslerine yapılan son saldırının ardından durum değerlendirmesi yapmak için Ağrotur’daki geniş kapsamlı toplantıya katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, DİSİ’den yapılan açıklamaya dayanarak Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı olan Annita Dimitriu’nun katıldığı geniş kapsamlı toplantıda, İngilizlerin bölgeye 35 ek anten yerleştirme isteği de dahil olmak üzere bir dizi konu ile saldırı olayının sonuçları hakkında ayrıntılı bilgilendirmenin yapıldığını yazdı.

Habere göre toplantı kapsamında doğrudan ve koordineli faaliyetlere gereksinim olduğu vurgulanırken bu gidişata yönelik gerek Avrupa gerekse yerel düzeyde adımların atılması üzerinde de duruldu.

Toplantıda ayrıca devletin, vatandaşların güvenlik duygusunu güçlendirerek, sorumlu, planlı ve tutarlı bir şekilde hareket etmesi gerektiği kaydedildi.